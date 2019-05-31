Во Владивостоке появится памятник еще одному вождю

Памятник Хо Ши Мину установят в течение перекрёстного года России и Вьетнама

В мэрии состоялась первая протокольная встреча главы дальневосточной столицы Олега Гуменюка и генерального консула Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьета. Мэр и генкосул были официально представлены друг другу, а также обсудили планы совместной работы, в том числе и приближающуюся установку памятника Хо Ши Мину, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



«Владивосток и Социалистическую Республику Вьетнам связывают долгие не просто рабочие, а глубоко дружеские отношения, – подчеркнул в начале встречи Олег Гуменюк. – В этом году 21 мая Владивосток и город Хошимин отметили 10-летие установления побратимских отношений. Сегодня мы успешно сотрудничаем с Вьетнамом в торгово-экономической, гуманитарной и дипломатической сферах. Так, на базе ДВФУ обучается много молодёжи из Вьетнама, а также создан Вьетнамский культурно-образовательный центр, благодаря чему российские студенты получили отличные знания по истории, культуре и языку Вьетнама. Активно развиваются отношения в сфере туризма, чему во многом способствовало введение с января 2009 года режима безвизового пребывания россиян во Вьетнаме сроком до двух недель».



В ответ господин Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за радушный приём и рассказал, что предшественник предупредил его о тех теплых отношениях, которые сложились у вьетнамского генконсульства с администрацией дальневосточной столицы.



«Я уже наслышан о том, что обращения по всем вопросам, которые возникают угенерального консульства и нашей общины в вашем городе, никогда не остаются без внимания, – отметил генконсул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке. – И сегодня во время этой встречи я сразу почувствовал себя, как дома. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же тёплым и дружеским».



Также господин Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за всестороннее содействие в вопросе установки памятника Хо Ши Мину. Особенно символично, что это событие произойдёт в течение перекрёстного года России и Вьетнама, объявленного президентом Владимиром Путиным.



В сквере на улице Борисенко, где будет установлена скульптура вьетнамского лидера, уже идут работы по благоустройству. Вьтенамская сторона подтвердила участие в официальной церемонии открытия, которая состоится в июле, делегации Народного комитета Хошимина, дипломатических сотрудников посольства Социалистической Республики Вьетнам в Москве и генконсульства Вьетнама во Владивостоке, а также представители корпорации TH True Milk – важнейшего инвестиционного партнера Дальневосточного региона из Вьетнама.



Завершилась встреча традиционным обменом памятными подарками и участием в церемонии протокольного фотографирования.



Напомним, генеральное консульство Вьетнама работает в краевом центре почти 30 лет. Одним из важных и знаковых мероприятий в деле развития и укрепления дружеских отношений между Владивостоком и Вьетнамом стала установка 19 мая 2009 года мемориальной доски в честь первого президента Вьетнама товарища Хо Ши Мина на фасаде Владивостокского железнодорожного вокзала. Событие было приурочено к 119-й годовщине со дня рождения вьетнамского вождя.



С инициативой об установке во Владивостоке скульптуры Хо Ши Мина выступило Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам и представители вьетнамской общественности. В итоге сам памятник, а также все расходы по его транспортировке в Россию и установке взяла на себя вьетнамская сторона.



Досье "Золотого Рога"

Господин Нгуен Хоанг Вьет родился 9 сентября 1962 года в городе Ханое, Вьетнам. В 1989 году получил бакалаврскую степень по направлению Механическая инженерия в Ханойском политехническом университете, после чего с 1996 по 1998 год обучался в Ханойском Университете иностранных языков и международных отношений, где получил степень бакалавра английского языка. Профессиональную карьеру в дипломатической сфере начал в 1989 году, став референтом в департаменте дипломатической службы при Министерстве иностранных дел Вьетнама. На протяжении почти 30 лет продуктивной работы в МИД Вьетнама Нгуен Хоанг Вьет назначался на такие должности, как заместитель главы отдела (1995, 1998 и 2003 годы), начальник отдела (2005 год) и ассистент генерального директора департамента дипломатической службы (2009 год). По итогам исправной службы в 2012 году был назначен заместителем генерального директора департамента дипломатической службы МИД Вьетнама, а в сентябре 2018 года был выдвинут на должность Генерального консула Вьетнама во Владивостоке. Господин Нгуен Хоанг Вьет владеет русским и английским языком. Женат, двое детей.