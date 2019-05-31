www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.16 р. 100 JPY: 60.31 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 94.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке появится памятник еще одному вождю

31 Мая 2019, 08:40 | Владивосток

Памятник Хо Ши Мину установят в течение перекрёстного года России и Вьетнама

В мэрии состоялась первая протокольная встреча главы дальневосточной столицы Олега Гуменюка и генерального консула Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьета. Мэр и генкосул были официально представлены друг другу, а также обсудили планы совместной работы, в том числе и приближающуюся установку памятника Хо Ши Мину, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Владивосток и Социалистическую Республику Вьетнам связывают долгие не просто рабочие, а глубоко дружеские отношения, – подчеркнул в начале встречи Олег Гуменюк. – В этом году 21 мая Владивосток и город Хошимин отметили 10-летие установления побратимских отношений. Сегодня мы успешно сотрудничаем с Вьетнамом в торгово-экономической, гуманитарной и дипломатической сферах. Так, на базе ДВФУ обучается много молодёжи из Вьетнама, а также создан Вьетнамский культурно-образовательный центр, благодаря чему российские студенты получили отличные знания по истории, культуре и языку Вьетнама. Активно развиваются отношения в сфере туризма, чему во многом способствовало введение с января 2009 года режима безвизового пребывания россиян во Вьетнаме сроком до двух недель».

В ответ господин Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за радушный приём и рассказал, что предшественник предупредил его о тех теплых отношениях, которые сложились у вьетнамского генконсульства с администрацией дальневосточной столицы.

«Я уже наслышан о том, что обращения по всем вопросам, которые возникают угенерального консульства и нашей общины в вашем городе, никогда не остаются без внимания, – отметил генконсул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке. – И сегодня во время этой встречи я сразу почувствовал себя, как дома. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же тёплым и дружеским».

Также господин Нгуен Хоанг Вьет поблагодарил главу Владивостока за всестороннее содействие в вопросе установки памятника Хо Ши Мину. Особенно символично, что это событие произойдёт в течение перекрёстного года России и Вьетнама, объявленного президентом Владимиром Путиным.

В сквере на улице Борисенко, где будет установлена скульптура вьетнамского лидера, уже идут работы по благоустройству. Вьтенамская сторона подтвердила участие в официальной церемонии открытия, которая состоится в июле, делегации Народного комитета Хошимина, дипломатических сотрудников посольства Социалистической Республики Вьетнам в Москве и генконсульства Вьетнама во Владивостоке, а также представители корпорации TH True Milk – важнейшего инвестиционного партнера Дальневосточного региона из Вьетнама.

Завершилась встреча традиционным обменом памятными подарками и участием в церемонии протокольного фотографирования.

Напомним, генеральное консульство Вьетнама работает в краевом центре почти 30 лет. Одним из важных и знаковых мероприятий в деле развития и укрепления дружеских отношений между Владивостоком и Вьетнамом стала установка 19 мая 2009 года мемориальной доски в честь первого президента Вьетнама товарища Хо Ши Мина на фасаде Владивостокского железнодорожного вокзала. Событие было приурочено к 119-й годовщине со дня рождения вьетнамского вождя.

С инициативой об установке во Владивостоке скульптуры Хо Ши Мина выступило Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам и представители вьетнамской общественности. В итоге сам памятник, а также все расходы по его транспортировке в Россию и установке взяла на себя вьетнамская сторона.

Досье "Золотого Рога"

Господин Нгуен Хоанг Вьет родился 9 сентября 1962 года в городе Ханое, Вьетнам. В 1989 году получил бакалаврскую степень по направлению Механическая инженерия в Ханойском политехническом университете, после чего с 1996 по 1998 год обучался в Ханойском Университете иностранных языков и международных отношений, где получил степень бакалавра английского языка. Профессиональную карьеру в дипломатической сфере начал в 1989 году, став референтом в департаменте дипломатической службы при Министерстве иностранных дел Вьетнама. На протяжении почти 30 лет продуктивной работы в МИД Вьетнама Нгуен Хоанг Вьет назначался на такие должности, как заместитель главы отдела (1995, 1998 и 2003 годы), начальник отдела (2005 год) и ассистент генерального директора департамента дипломатической службы (2009 год). По итогам исправной службы в 2012 году был назначен заместителем генерального директора департамента дипломатической службы МИД Вьетнама, а в сентябре 2018 года был выдвинут на должность Генерального консула Вьетнама во Владивостоке. Господин Нгуен Хоанг Вьет владеет русским и английским языком. Женат, двое детей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: консульство  АТР  Вьетнам 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • нашешгщгнщнщгн09:40, 05.06.2019#

    Маразм зашкаливает. . . . . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru