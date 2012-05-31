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Саммит АТЭС - 2012
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Прохоров может приехать во Владивосток после саммита

31 Мая 2012, 03:28 | Владивосток

Олигарх Михаил ПРОХОРОВ заявил после длительной паузы, что приступает к политической деятельности. По словам его сподвижников, вначале будет создаваться общественное движение, которое вскоре перерастет в партию с развитой региональной сетью. В Приморском крае уже сформировался костяк, готовый поддержать новую «правую» партию.

23 мая стало ясно, почему олигарх Михаил Прохоров, намеревавшийся возглавить в России правую партию, взял длительную паузу в своей политической деятельности и чего он ожидал.

– Наконец поставлена финальная точка в вопросе, как будет управляться страна в ближайшие годы. Стали понятны и сложились воедино 3 важных составных блока. Первое – это правила функционирования политической системы и то, как существовать в рамках этой системы. Второе – состав правительства. Теперь ясно, кто и за что будет отвечать. И, что немаловажно, кто на что способен. И наконец, третье – распределение обязанностей между аппаратом президента и правительством. Вот теперь стало ясно, что нужно делать дальше. Начинаем действовать! – написал Михаил Прохоров в своем блоге.

В детали вдаваться он не стал. Однако один из его приморских сподвижников дал «ЗР» пояснения.

– Все склоняется к созданию общественного движения, – сообщил «ЗР» предприниматель и председатель федерации водномоторного спорта Юрий РЯБКО. – Я буду выставлять свою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения.

Ориентировочно 4-5 июня Прохоров проведет встречу своих сторонников в Москве, где определят концепцию и планы по созданию общественного движения. Народное движение станет своеобразным «фильтром», через который «будут пропускать весь потенциал сторонников Прохорова, и в партию войдут те, кто является, с одной стороны, лидерами общественного мнения, а с другой, занимаются конкретной работой на местах.

– Цель движения – войти во власть со своими проектами и менять вектор. У Прохорова есть понимание, что со стороны ничего не изменить, и стратегия партии в том, чтобы зайти вовнутрь властных структур и начинать менять вектор, – утверждает его сподвижник Евгений РОЙЗМАН. По его словам, «входить во власть» Прохоров намерен через муниципальную и региональную власть, что предполагает участие в местных выборах и, естественно, создание широкой сети региональных отделений.

Приморские сторонники Михаила Прохорова ждут своего лидера в начале сентября 2012 года.

– Сразу после саммита АТЭС во Владивостоке состоится чемпионат мира по аквабайку, и с большой долей вероятности будет присутствовать Михаил Прохоров, – сообщил «ЗР» Юрий Рябко.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
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