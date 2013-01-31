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Построенные объекты саммита АТЭС во Владивостоке передаются в оперативное управление
Передача объектов, построенных на острове Русском к саммиту АТЭС – жилых, учебных и инфраструктурных, должна быть завершена в течение ближайшего времени. Такую задачу поставил врио генерального директора ФКУ «Дальневосточная дирекция» Игорь ВЕРЕНИЧ на совещании, на котором были обсуждены вопросы закрепления пользователей и балансодержателей за введенными в эксплуатацию объектами недвижимости на острове Русский и о внесении данных объектов в реестр казны Российской Федерации.
Согласно принятым на совещании протокольным решениям, составлен список объектов ДВФУ и Конференц-центра, которые перейдут в оперативное управление Дальневосточного федерального университета.
Администрация Приморского края и администрация города Владивостока до конца января должны определиться, какие из инфраструктурных объектов, построенных на острове Русском - полигон по переработке ТБО, дороги, системы водоснабжения и канализации, - перейдут на краевой, какие - на городской баланс. Данная работа находится под контролем Министерства регионального развития Российской Федерации.
Между тем благодарственные письма, подписанные первым заместителем председателя правительства РФ, председателем оргкомитета проведения саммита АТЭС-2012 Игорем ШУВАЛОМ, получили 15 сотрудников ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», сообщили в пресс-службе компании.
«За активное участие в подготовке и обеспечении Председательства Российской Федерации в форуме АТЭС», - так звучит формулировка благодарности. Напомним, что в разное время численность сотрудников ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» достигала от 60 до 120 человек.
Наконец, Счетная палата РФ определилась, что нарушения при строительстве объектов саммита АТЭС на сумму 15 млрд рублей - «это не воровство и не хищение».
«Речь идет о длительном (более года) нахождении на счетах подрядчиков бюджетных средств. Эти подрядчики выполняют работы по строительству двух гостиниц категории 5 звезд и театра в г. Владивостоке», - поясняется в комментарии аудитора Счетной палаты Сергея РЯБУХИНА, размещенном на сайте контрольного ведомства.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Оказывается ничего и не украли. Выкрутились и откупились. Ну как их теперь называть: благодетели вы наши, все делаете для народа, а народ вас ворьем называет.