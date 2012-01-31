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Началось очередное мероприятие форума АТЭС
Первое совещание старших должностных лиц государств, входящих в АТЭС, открылось в Москве в Центре международной торговли в рамках председательства России в форуме АТЭС.
На заседаниях обсуждаются региональная экономическая интеграция, здравоохранение, продовольственная безопасность, борьба с коррупцией и терроризмом. В качестве докладчиков на встречи приглашены эксперты из России и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также представители профильных международных организаций, включая ООН, Всемирный банк, ВТО, МВФ и другие. Мероприятия форума АТЭС пройдут в 2012 году в Москве, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Ярославле. Завершающим аккордом председательства России в этой организации станет встреча глав государств и правительств, которая состоится во Владивостоке 8-9 сентября. В это время планируется пребывание в столице Приморья около 10 тысяч гостей.
«Золотой Рог».
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