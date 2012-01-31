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Приморские штабы кандидатов в президенты готовятся к выборам
Из десяти претендентов лишь пятеро получили удостоверения кандидатов в Президенты России. Их штабы начали подготовку к выборам. «ЗР» опросил приморские штабы претендентов на высшую должность в стране, на какие социальные слои они намерены опереться и как планируют проводить избирательную кампанию.
Напомним, из пяти претендентов, собиравших, подписи Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пропустила одного – олигарха Михаила ПРОХОРОВА. Только он составит конкуренцию четырем кандидатам от парламентских партий, которые по закону освобождены от обязанности собирать подписи в свою поддержку.
Либерально-демократическая партия, готовясь к выборам президента, сразу после новогодних праздников провела социологический опрос.
- Рейтинг Путина в крае не высок – около 36%. Так что вполне возможен второй тур, во время которого оппозиция объединит свои голоса и может победить, - сообщил «ЗР» заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. – У Геннадия ЗЮГАНОВА и Владимира ЖИРИНОВСКОГО примерно по 20%. У Сергея МИРОНОВА в Приморье даже его узнаваемость была низкой. Правда, стоит отметить, что исследования проводились до того, как он дал согласие быть кандидатом от Болотной площади. У Михаила ПРОХОРОВА рейтинг чуть больше, около 7%.
Социологический опрос показал, что за ЛДПР голосуют представители самых разных социальных слоев, поэтому жириновцы не выделяют из них какой-то один. Свою избирательную кампанию они намерены вести по уже отработанным технологиям.
- У нас много активистов, которые смогут вести агитацию и раздавать наши печатные материалы «от двери к двери». Это один из самых эффективных методов, - сообщил Андрей Андрейченко.
Представители остальных кандидатов социологическими исследованиями не утруждались.
- Мы ориентируемся на результаты выборов в Госдуму 4 декабря, - весьма оптимистичен член крайкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ. - По Владивостоку мы планируем набрать в поддержку нашего кандидата Геннадия Зюганова 32-35%. Владимир Путин, по нашим данным, наберет 27-28%, Владимир Жириновский - 25%, Сергей Миронов – 21-22%, Михаил Прохоров – не более 7-8%.
В избирательной кампании коммунисты намерены ориентироваться на средневозрастной контингент от 30 до 55 лет.
- Пенсионеры тоже наш электорат, но, к сожалению, мы его делим с «Единой Россией» и отчасти с ЛДПР. Среди молодежи наш рейтинг – около 25%, - пояснил Владимир Беспалов. – Наш социальный слой – это работающее население.
КПРФ уже озвучила подробную программу своего кандидата. Главный ее лозунг – «Власть народу».
- Мы намерены опираться на здравомыслящие силы, - заявил «ЗР» лидер приморского регионального отделения «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ. – Программу избирательной кампании готовит наш центральный штаб в Москве. Он же сформулирует лозунги. Надеемся, мы скоро узнаем об их разработках.
Примерно также ответили в пресс-службе «Единой России». Приморские единороссы надеются получить установки по проведению президентской избирательной кампании уже на этой неделе.
Сторонники Михаила Прохорова тоже ждут указаний из Москвы.
- Скоро должен вернуться из столицы наш парень, и он расскажет о наработках избирательного штаба Прохорова. Уверен, что будет много интересных и необычных ходов, - заверил «ЗР» один из главных приморских сторонников Прохорова Юрий РЯБКО.
Досье «ЗР»
По российскому законодательству в 1991 г. для участия в президентских выборах требовалось собрать 100 тыс. подписей. В 1996 г. планку подняли до 1 млн подписей, ограничив время сбора тремя месяцами. В 2000 г. количество необходимых подписей увеличили до 2 млн, причем допускалось 7% брака. В 2007 г. количество брака сократили до 5%, а на сбор подписей оставили один месяц.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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