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Доктор Рошаль рассказал владивостокцам о наболевшем

31 Января 2012, 14:06 | Владивосток

Приезд во Владивосток директора ГУ НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, президента «Национальной медицинской палаты» Леонида РОШАЛЯ никак не был связан с предстоящими выборами президента, но проходило под знаком Общероссийского народного фронта.

За первый час рассказа о своей общественной деятельности доктор лишь четыре раза упомянул имя председателя правительства Владимира ПУТИНА как человека, понимающего проблемы российского здравоохранения и ими озабоченного.

Леонид Рошаль предложил переполнившим зал Дома культуры имени Ленина медикам топать ногами и свистеть, если они с чем-нибудь будут не согласны или аплодировать, если согласны. Приморские медики ногами не топали, но аплодисментами отзывались на слова доктора о том, что «надо замолвить слово о квартирах для медиков», что «врачи и медсестры выполняли свой долг в лихие девяностые почти за бесплатно», что «в правительстве нет четкой концепции развития отечественного здравоохранения», что «ФЗ-94 в гробу я видел», что «новая форма оплаты труда медработников не привела ни к увеличению зарплаты, ни к улучшению качества обслуживания», что «надо вернуть оплату дежурств медиков на дому, увеличить зарплаты ординаторам и интернам», что «надо распределять выпускников медвузов по местам работы» и пр.

Как известно, доктор Рошаль стал доверенным лицом Путина на выборах. По его словам, это возможность донести проблемы медицинского сообщества до самых высоких российских чиновников.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».

Автор: Ольга Владимирова
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