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Приватизация муниципального имущества продолжается во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Процесс приватизации в краевом центре в последние годы стал прозрачным, открытым и отлажен в полном соответствии с законодательством.
Большая часть приватизируемых объектов во Владивостоке выставляются на открытые аукционы. Часть помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, продается в соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ на льготных условиях, с учетом преимущественного права выкупа помещений.
Списки муниципального имущества, подготовленного к приватизации, заранее обсуждаются и утверждаются Думой города Владивостока.
В соответствии с «Программой приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2012 год», к приватизации было предложено 58 объектов.
36 из них - путем проведения открытых аукционов с открытой формой подачи предложения по цене (23 – уже проданы),. 20 объектов - путем реализации преимущественного права выкупа помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства. На двух объектах к приватизации выставлена 1/10 доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на нежилые помещения (продана одна).
Представленные к приватизации объекты – это нежилые помещения в разных районах города, в основном, в цокольных, подвальных, первых этажах жилых домов, пригодные для организации небольших предприятий торговли и услуг. Есть и отдельно стоящие здания большой площади, складские, производственные помещения.
Как показывает анализ, выкупленные помещения в основном используются как офисы, магазины. По свидетельству специалистов, необычным объектом для продажи стал дом с земельным участком по ул. Хивинская – он продан за 13 млн. 700 тыс. рублей.
Передача муниципального имущества в частные руки – процесс, выгодный как для городской казны, так и для бизнеса и экономического развития краевого центра в целом. Так, по итогам текущего года на сегодняшний день городской бюджет пополнился от продажи имущества на 164 млн. 650 тыс. рублей (при годовом плане 143 млн. 604 тыс).
Передача помещений в собственность содействует развитию предпринимательской деятельности на территории Владивостока, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, формированию круга эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие бизнеса. Развивается негосударственный сектор экономики, местное производство товаров и услуг, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Приватизация помещений – это также привлечение инвестиций для развития городской инфраструктуры. В результате продажи у городских помещений появляются рачительные хозяева, которые не только обеспечивают сохранность недвижимости, но и заставляют «квадраты» работать. В свою очередь, эффективно работающий бизнес – это налоговое пополнение бюджетов всех уровней, в том числе, муниципального,
В следующем году процесс приватизации будет продолжен: 11 октября 2012 года принят муниципальный правовой акт "Программа приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2013 год", в программу включен 21 объект.
Все извещения о торгах размещаются на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru , а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, в том числе по продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества, - www.torgi.gov.ru
Участником аукциона может стать любой гражданин или юридическое лицо – в соответствии с законодательством.
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