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Новым исполняющим обязанности главы Владивостока станет Алексей Литвинов

30 Октября 2017, 11:50 | Владивосток

Чиновник уже исполнял обязанности градоначальника после ареста законного мэра

Новым исполняющим обязанности главы Владивостока станет первый вице-мэр краевой столицы Алексей ЛИТВИНОВ. Об этом стало известно в ходе состоявшейся сегодня, 30 октября, встречи врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО с городскими депутатами депутатами и чиновниками. 

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», руководивший Владивостоком последние полгода Константин МЕЖОНОВ принял предложение нового руководителя Приморья перейти на работу в краевую администрацию. В качестве вице-губернатора Межонов будет отвечать за образование, науку и культуру. В свою очередь, обязанности главы Владивостока теперь будут возложены на 37-летнего Алексея Литвинова. По информации источников, кадровые перестановки были согласованы еще на минувшей неделе в ходе встреч Андрея Тарасенко с топ-менеджментом городской администрации.

В ходе встречи врио губернатора Приморья с депутатами гордумы Владивостока Алексей Литвинов поблагодарил Андрея Тарасенко за оказанное доверие и пообещал его оправдать.

- Команда вся на месте, готова работать. Вы правильно сказали – сегодня Владивосток вернулся в Приморский край. Мы очень долго этого ждали, - обратился Алексей Литвинов к Андрею Тарасенко.

Напомним, что Алексей Литвинов работает в администрации Игоря ПУШКАРЕВА практически с самого начала. В 2009 году он был назначен вице-мэром, а в 2011-ом повышен до первого заместителя главы города. После ареста Игоря Пушкарева в июне 2016 года именно Литвинов принял на себя обязанности градоначальника (позднее в должности и.о. главы Владивостока работали Константин ЛОБОДА и Константин МЕЖОНОВ). Сам Игорь Пушкарев, несмотря на временное отстранение от должности, формально будет являться мэром Владивостока до сентября 2018 года. 

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  межонов  УК  губернатор  тарасенко  политика  мэрия  литвинов  Пушкарев  арест  отставка  выборы 



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