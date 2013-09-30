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Бали принимает эстафету у Владивостока
Президент РФ Владимир Путин 7-8 октября примет участие в 21-й встрече глав государств и правительств форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на острове Бали в Индонезии.
Как сообщает пресс-служба главы государства, повестка дня, предложенная индонезийским председательством, тесно сопряжена с приоритетами прошлогоднего саммита АТЭС во Владивостоке и недавнего саммита «двадцатки» в Санкт-Петербурге.
Основной темой саммита станет углубление регионального взаимодействия в рамках АТЭС в условиях сохраняющейся нестабильности в мировой экономике. Лидеры стран АТЭС обсудят вопросы обеспечения устойчивого и долгосрочного роста, перспективы дальнейшей интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также либерализации многосторонней торговой системы.
Напомним, саммит АТЭС-2012 прошел в прошлом году в сентябре на острове Русском в Приморском крае.
Одним из ключевых пунктов повестки саммита стал вопрос интеграционного сотрудничества как фактора экономического роста.
По мнению Владимира Миклушевского, для Приморского края проведение саммита АТЭС открыло новые перспективы развития.
«Построенная к саммиту инфраструктура значительно улучшила привлекательность территории для инвесторов, позволила начать развивать новые отрасли экономики и реализовывать масштабные проекты», - считает глава Приморья.
Отметим, за последний год в Приморье прошли саммит АТЭС, парламентский и энергетический форумы стран АТР.
Кроме того, всего через год после саммита АТЭС на Дальневосточном инвестиционном конгрессе было заключено 11 инвестиционных соглашений общей стоимостью более одного миллиарда долларов.
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