www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Бали принимает эстафету у Владивостока

30 Сентября 2013, 16:05 | Владивосток

Президент РФ Владимир Путин 7-8 октября примет участие в 21-й встрече глав государств и правительств форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на острове Бали в Индонезии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, повестка дня, предложенная индонезийским председательством, тесно сопряжена с приоритетами прошлогоднего саммита АТЭС во Владивостоке и недавнего саммита «двадцатки» в Санкт-Петербурге.

Основной темой саммита станет углубление регионального взаимодействия в рамках АТЭС в условиях сохраняющейся нестабильности в мировой экономике. Лидеры стран АТЭС обсудят вопросы обеспечения устойчивого и долгосрочного роста, перспективы дальнейшей интеграции в  Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также либерализации многосторонней торговой системы.

Напомним, саммит АТЭС-2012 прошел в прошлом году в сентябре на острове Русском в Приморском крае.

Одним из ключевых пунктов повестки саммита стал вопрос интеграционного сотрудничества как фактора экономического роста.

По мнению Владимира Миклушевского, для Приморского края проведение саммита АТЭС открыло новые перспективы развития.

«Построенная к саммиту инфраструктура значительно улучшила привлекательность территории для инвесторов, позволила начать развивать новые отрасли экономики и реализовывать масштабные проекты», - считает глава Приморья.

Отметим, за последний год в Приморье прошли саммит АТЭС, парламентский и энергетический форумы стран АТР.

Кроме того, всего через год после саммита АТЭС на Дальневосточном инвестиционном конгрессе было заключено 11 инвестиционных соглашений общей стоимостью более одного миллиарда долларов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: саммит АТЭС  Путин  международное сотрудничество  АТЭС  экономика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru