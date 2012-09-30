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Саммит АТЭС - 2012
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Михаил Терский: Дальний Восток - глубокая экономическая периферия для России

30 Сентября 2012, 13:15 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS. Для развития Дальнего Востока в рамках АТЭС нужна дополнительная программа.

Прошедший во Владивостоке форум АТЭС наметил несколько направлений развития Дальнего Востока, однако для их реализации необходима специальная дополнительная программа в границах сотрудничества со странами АТЭС, считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"АТЭС открывает возможности, но это не старик Хоттабыч. Сам по себе форум ничего нового не добавляет. Он лишь позволяет нам что-то сделать. Прекрасны любые формы сотрудничества, но для того, чтобы это сотрудничество было как минимум безопасным, а лучше и эффективным, необходимо, чтобы с нашей стороны, не только со стороны Владивостока, Хабаровска, но, в первую очередь, со стороны Москвы, были соизмеримые силы. Необходимы крупные вложения на федеральном уровне. Сейчас пора переходить от международной стороны вопроса к вопросу экономическому и внутристрановому. Наверное, нужна какая-то дополнительная программа по развитию Дальнего Востока в границах вот этого сотрудничества", - сказал эксперт во время видеомоста Москва - Владивосток в РИА Новости на тему "Итоги и прогнозы саммита АТЭС-2012".

Он отметил, что помимо вложений в инфраструктуру и сырье необходимы вложения в промышленность и образование, возможно гораздо более масштабные, чем в Центральной России.

Директор Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский заявил, что прошедший форум АТЭС - это первый проект в Сибири и на Дальнем Востоке за 20 лет, до конца реализованный за бюджетные деньги. По его мнению, форум стал стимулом для развития государственно-частного партнерства, а также дал возможность представителям бизнеса оценить перспективы Дальнего Востока.

"Мы впервые здесь реализовали нормальные формы государственно-частного партнерства. Для нас самым важным итогом было, когда ключевые бизнесмены, приехавшие на деловой саммит АТЭС, заявили, что в Россию, в Дальний Восток можно инвестировать. Для нас это был прорывной момент", - сказал он.

При этом Терский отметил, что главной проблемой региона является его "периферийное" положение. По его мнению, для решения этой проблемы Россия должна стать участником проектов свободных экономических торговых зон в АТЭС.

"Мы (Дальний Восток) такая глубокая экономическая периферия для России, и мы еще более глубокая периферия для АТР. Понятно, что эта периферийность у нас создает все проблемы - и оттока населения, и низкую плотность капитала, инвестиций. Единственный шанс для нас вырваться из этой периферийности - это, конечно, возможность перехода к новым интеграционным моделям со странами АТР и, прежде всего, возможности интегрирования в зоны свободной торговли. К сожалению, если подводить итоги с точки зрения наших ожиданий, то мы остались в позиции стагнирующей интеграции. Мы не готовы, и это было в высказываниях наших ключевых лидеров, интегрироваться в те зоны, которые сегодня есть, интегрироваться по тем правилам, которые здесь есть. И это для местного сообщества было, можно сказать, самым большим разочарованием", - сказал Терский.

Советник ректора Дальневосточного федерального университета, директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр Абрамов, говоря о возможностях интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил прежде всего интеграцию в транспортном секторе.

"Какие же направления интеграция с нашей точки зрения возможны, и они были озвучены на саммите? Конечно, это интеграция в транспортном секторе, то есть интеграция России в трансазиатскую сеть железных дорог, в трансазиатскую сеть автомобильных дорог, в трансазиатскую сеть трубопроводного транспорта, авиационную сеть, морские пути", - сказал он.

По мнению Терского, в свете прошедшего форума АТЭС перед Дальним Востоком открывается несколько вариантов развития.

"У Дальнего Востока несколько направлений, несколько судеб. Есть традиционная судьба - речь идет об экспорте ресурсов, которые здесь в изобилии, расширении транспортных коридоров, которые позволят вывозить эти ресурсы. А вторая судьба - это интеграция во всевозможные сети, здесь существующие и бурно развивающиеся: и транспортные, и научные сети, и образовательные сети. И третья судьба - это развитие собственно на территории Дальнего Востока неких специальных зон, зон промышленных, инновационных, которые будут точками роста экономики Дальнего Востока", - сказал Абрамов.

Автор: РИА "Новости"
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