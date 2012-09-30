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Михаил Терский: Дальний Восток - глубокая экономическая периферия для России
ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS. Для развития Дальнего Востока в рамках АТЭС нужна дополнительная программа.
"АТЭС открывает возможности, но это не старик Хоттабыч. Сам по себе форум ничего нового не добавляет. Он лишь позволяет нам что-то сделать. Прекрасны любые формы сотрудничества, но для того, чтобы это сотрудничество было как минимум безопасным, а лучше и эффективным, необходимо, чтобы с нашей стороны, не только со стороны Владивостока, Хабаровска, но, в первую очередь, со стороны Москвы, были соизмеримые силы. Необходимы крупные вложения на федеральном уровне. Сейчас пора переходить от международной стороны вопроса к вопросу экономическому и внутристрановому. Наверное, нужна какая-то дополнительная программа по развитию Дальнего Востока в границах вот этого сотрудничества", - сказал эксперт во время видеомоста Москва - Владивосток в РИА Новости на тему "Итоги и прогнозы саммита АТЭС-2012".
Он отметил, что помимо вложений в инфраструктуру и сырье необходимы вложения в промышленность и образование, возможно гораздо более масштабные, чем в Центральной России.
Директор Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский заявил, что прошедший форум АТЭС - это первый проект в Сибири и на Дальнем Востоке за 20 лет, до конца реализованный за бюджетные деньги. По его мнению, форум стал стимулом для развития государственно-частного партнерства, а также дал возможность представителям бизнеса оценить перспективы Дальнего Востока.
"Мы впервые здесь реализовали нормальные формы государственно-частного партнерства. Для нас самым важным итогом было, когда ключевые бизнесмены, приехавшие на деловой саммит АТЭС, заявили, что в Россию, в Дальний Восток можно инвестировать. Для нас это был прорывной момент", - сказал он.
При этом Терский отметил, что главной проблемой региона является его "периферийное" положение. По его мнению, для решения этой проблемы Россия должна стать участником проектов свободных экономических торговых зон в АТЭС.
"Мы (Дальний Восток) такая глубокая экономическая периферия для России, и мы еще более глубокая периферия для АТР. Понятно, что эта периферийность у нас создает все проблемы - и оттока населения, и низкую плотность капитала, инвестиций. Единственный шанс для нас вырваться из этой периферийности - это, конечно, возможность перехода к новым интеграционным моделям со странами АТР и, прежде всего, возможности интегрирования в зоны свободной торговли. К сожалению, если подводить итоги с точки зрения наших ожиданий, то мы остались в позиции стагнирующей интеграции. Мы не готовы, и это было в высказываниях наших ключевых лидеров, интегрироваться в те зоны, которые сегодня есть, интегрироваться по тем правилам, которые здесь есть. И это для местного сообщества было, можно сказать, самым большим разочарованием", - сказал Терский.
Советник ректора Дальневосточного федерального университета, директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр Абрамов, говоря о возможностях интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил прежде всего интеграцию в транспортном секторе.
"Какие же направления интеграция с нашей точки зрения возможны, и они были озвучены на саммите? Конечно, это интеграция в транспортном секторе, то есть интеграция России в трансазиатскую сеть железных дорог, в трансазиатскую сеть автомобильных дорог, в трансазиатскую сеть трубопроводного транспорта, авиационную сеть, морские пути", - сказал он.
По мнению Терского, в свете прошедшего форума АТЭС перед Дальним Востоком открывается несколько вариантов развития.
"У Дальнего Востока несколько направлений, несколько судеб. Есть традиционная судьба - речь идет об экспорте ресурсов, которые здесь в изобилии, расширении транспортных коридоров, которые позволят вывозить эти ресурсы. А вторая судьба - это интеграция во всевозможные сети, здесь существующие и бурно развивающиеся: и транспортные, и научные сети, и образовательные сети. И третья судьба - это развитие собственно на территории Дальнего Востока неких специальных зон, зон промышленных, инновационных, которые будут точками роста экономики Дальнего Востока", - сказал Абрамов.
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