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Президент России Владимир ПУТИН через несколько часов прибудет во Владивосток
Пока глава государства находится в Еврейской АО. Поездка президента России во Владивосток продлится до 1 сентября.
В ходе поездки президент проведет ряд совещаний, посвященных, в частности, вопросу ликвидации последствий паводковой ситуации на Дальнем Востоке, социально-экономическому развитию Приморского края и перспективам отечественного гражданского судостроения.
Накануне в Хабаровске Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента к 31 августа подготовить проект указа по работе на особо пострадавших территориях в Дальневосточном федеральном округе. Речь идет о решении вопросов, связанных с энергетикой, транспортом, здравоохранением, сельскохозяйственными угодьями, а также вопрос об использовании возможности Росрезерва.
Президент заявил, что при определении размера компенсаций за утраченное имущество нужно взять за основу суммы, которые были выплачены пострадавшим от наводнения в Крымске - по 110 тыс. рублей каждому гражданину и по 5 тыс. рублей за один квадратный метр на капитальный ремонт домостроений.
Предполагается, что 1 сентября Владимир Путин посетит Дальневосточный федеральный университет, где встретится с преподавателями, аспирантами и студентами университета, а также Всероссийский детский центр "Океан", в котором размещены более тысячи детей из районов Дальнего Востока, пострадавших от паводка.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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