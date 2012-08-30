Депутаты Владивостока: Спасибо, что мы есть у вас

Члены совета думы краевого центра на совместном заседании с советом почетных граждан города рассказали, как работали пять лет в составе думы третьего созыва. На памяти автора это уже третье подведение итогов: ранее была пресс-конференция и встреча с членами Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, теперь вот - отдельный рассказ почетным гражданам. Возможно, депутаты соберут еще какие-то социальные группы горожан, чтобы поведать о своей напряженной работе отдельно, у третьего созыва впереди еще два месяца работы…

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат заместителю председателя комитета по городскому хозяйству Александру БЕЗРУЧКО, и они отлично отражают самооценку нынешнего состава депутатского корпуса. Депутаты собой довольны.

Эта дума действительно показала, что можно работать, не воюя с администрацией. Мы уже забыли, что во втором созыве думы во главе с председателем Виталием СУББОТИНЫМ было много депутатов от блока «Свобода и народовластие», мягко говоря, не друживших с командой мэра Владимира НИКОЛАЕВА, а первый созыв (председатель Борис ДАНЧИН) немало палок вставил в колеса тогдашнему мэру Юрию КОПЫЛОВУ.

Третий созыв Думы города Владивостока приступил к работе 17 декабря 2007 года. Председателем Думы был избран Валерий РОЗОВ. В представительный орган власти краевого центра пришли люди, в большинстве своем близкие к краевой администрации и экс-губернатору Сергею ДАРЬКИНУ и, понятное дело, большинство представляет партию власти. Оппозицию среди нынешних депутатов тоже видно (КПРФ, «Справедливая Россия», отдельно Николай МАРКОВЦЕВ), но если в предыдущем составе думы она могла влиять на принимаемые решения, то сейчас она может лишь озвучить свое мнение, которое не поддерживается большинством практически никогда.

Но, видимо, именно такой состав думы был нужен городу на период подготовки к саммиту АТЭС, поскольку объем нормотворческой работы выпал на долю нынешних депутатов огромный. Достаточно сказать, что депутаты привыкли собираться на сессии раз в месяц, в то время как норма для МО проводить пленарные заседания раз в квартал.

Именно третий созыв депутатов думы Владивостока положил конец вхождению города в новый финансовый год без бюджета. Например, в «николаевскую» эпоху город жил в месяц на 1/12 бюджета предыдущего года. Депутаты никак не могли принять бюджет. И вот уже пять лет подряд краевой центр имеет свой главный финансовый документ вовремя. Именно эта дума приняла генеральный план развития Владивостока в 2008 году, умудрившись рассмотреть 111 поправок в документ от 28 федеральных министерств и ведомств.

За время работы депутаты приняли такие важные документы, как Стратегия и стратегический план развития Владивостока до 2020 года. Правила землепользования и застройки. Также правовые акты, связанные с приватизацией муниципального имущества, регулирующие вопросы развития систем коммунальной инфраструктуры и пр. Проведена работа, и уменьшено налоговое бремя для ряда категорий налогоплательщиков. В частности, льготы по уплате земельного налога получили спортивные организации, объекты культуры, искусства, детсады. При нынешнем составе думы практически законом стало проведение общественных слушаний.

Депутаты третьего созыва приняли норму жилья для участников Великой Отечественной войны – 36 квадратных метров, став тем самым первыми столь щедрыми в России. И только спустя два года Госдума сделала эту норму общефедеральной. Дума поддержала вдов участников войны, найдя 10 млн рублей в статье расходов на проезд студенческой молодежи, посчитав, что летом на каникулах студенты должны «на пляж ездить не по льготам», как выразился Валерий Розов. И при этом составе думы в городе появился молодежная палата. Наконец, хотя вышеперечисленное - не все заслуги депутатов – третий созыв думы краевого центра работает бесплатно. Раньше все депутаты получали зарплату, сейчас только трое: председатель и два главы особо важных депутатских комитетов.

Уходящий с политической арены состав думы - 14 октября, как известно, выборы нового состава - известен и другими замечательными делами. Именно нынешние депутаты в 2010 году не без общественного недоумения избрали почетным гражданином Владивостока действовавшего тогда губернатора Приморского края Сергея Дарькина, отказав в звании лидеру группы «Мумий Тролль» Илье ЛАГУТЕНКО. С тех пор заместитель министра Дарькин имеет прибавку к доходам в 15 тыс. рублей – ранее было 10 тыс., но нынешние депутаты увеличили стипендию почетным гражданам, - может бесплатно пользоваться городским транспортам в редкие визиты во Владивосток и не платить за пользование муниципальными библиотеками. К слову, третий созыв депутатов дважды отказал молодежным организациям в присвоении звания почетного гражданина Илье Лагутенко, а в третий раз обращаться в думу молодежь уже не стала. И при нынешних депутатах само звание почетного гражданина города и споры вокруг персон стали слишком политизированными.

Депутаты третьего созыва сделали город городом воинской славы и вместе с ветеранами насмерть стояли, чтобы соответствующий памятник не появился на мысе Назимова. Зато он появился на центральной городской площади, как кажется, к удивлению и депутатов, и горожан.

Но не все депутаты успели. Тема герба и флага Владивостока, уже слегка утомившая всех, похоже, достанется депутатам четвертого созыва думы, которую жители Владивостока изберут 14 октября. А собственно предвыборная кампания начнется сразу же, как только город проводит гостей саммита АТЭС.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».