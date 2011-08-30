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Праймериз по-приморски
Со скандала начался праймериз кандидатов «Единой России» в Законодательное Собрание Приморского края, стартовавший на прошлой неделе. Во Владивостоке один из «счетчиков» от Народного фронта Федор ВУГЛИКОВ отказался подписывать итоговый протокол, утверждая, что результат фальсифицирован, а итоги голосования предрешены и были известны его участникам с самого начала.
Владивостокский кинотеатр «Галактика» первым в городе принял выборщиков «Единой России». На входе в зал строгие надписи: «Выключить мобильные телефоны» и «Вход по удостоверениям». Выборщики и члены правящей партии, выстроившись в очередь, дисциплинированно зарегистрировались и прошли в зал. А вот журналисты не смогли получить заветное удостоверение. И бдительные охранники пресекли все их попытки попасть в зал. Выступления видных кандидатов-единороссов почему-то вновь оказались засекречены от общественности в лице корреспондентов местных СМИ. Впрочем, «ЗР» сумел узнать подробности прошедшего таинства. Кандидаты в депутаты умело использовали свои профессиональные навыки.
Известный приморский тележурналист и депутат – пока лишь Думы Владивостока – Дмитрий НОВИКОВ последовал известному принципу, особенно близкому телевизионщикам, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он наглядно показал, за что и даже чем будет бороться на благо жителей Первомайки.
- Знаете, что это такое? – подняв перед собой видеокамеру, начал Дмитрий Новиков свое выступление перед единороссами-выборщиками. – Это видеокамера. Так что в моем распоряжении не только корочка депутата. Но и эта значительно более действенная штука.
- А программа действий у вас есть? – раздался ехидный вопрос из зала.
- Моя программа - вот эта толстая пачка наказов жителей Первомайского района, - тряхнув объемистой стопкой бумаг, ответил Дмитрий Новиков. – Я буду считать, что выполнил свою работу, если к концу моих депутатских полномочий она уменьшится раз в десять.
Художественный руководитель театра им. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ весьма эффектно использовал свой артистизм. Он умело следовал заповеди Станиславского «чем дольше пауза, тем больше артист». И отлично удерживал внимание публики, то бишь выборщиков, на протяжении всего своего выступления. Похоже, людей просто очаровали его спокойствие и вальяжность, столь редкие в современных политиках. А в заключение Ефим Семенович пригласил присутствующих на новый театральный сезон.
- А сколько билет стоит? – поинтересовался из зала кто-то, видимо, давно не посещавший храм Мельпомены, но враз возжелавший приобщиться к высокому искусству.
- Для богатых - 1000 рублей, для остальных - 300 рублей, - ответил Ефим Звеняцкий и тут же пообещал однопартийцам. – Если придете на премьеру, то вам продадим билеты по 200 рублей.
На этакую скидку зал всколыхнулся таким дружным и радостным возгласом, что Ефим Семенович, видимо, счел, что стольких льготников его театр не вынесет и поспешил сообщить, что это была всего лишь шутка.
Член Совета Федерации от Приморского края Владимир КИКОТЬ пообещал помочь приморской аквакультуре и владельцам автомобилей с техосмотром. Зал как-то вяло отреагировал на, казалось бы, актуальные темы. Возможно, потому что не очень понял, как именно сенатор намерен решать названные проблемы. А возможно, из-за исконного недоверия дальневосточников к обещаниям «столичных гастролеров».
- А почему инвалидам теперь труднее летать на запад России? – решил выяснить один из людей с ограниченными физическими возможностями.
- А я не знал об этом, - с прямотой служивого человека ответил генерал-лейтенант МВД Владимир Кикоть. Впрочем, он тут же спохватился и добавил: - А вы приходите ко мне на прием. Разберемся!
- А где ваш кабинет? – приняв приглашение за чистую монету, тут же поинтересовался инвалид и невзначай вновь застал заслуженного генерала врасплох.
- А где мой кабинет? – переадресовал он вопрос своим помощникам.
- В здании администрации края, номер 203, - подсказал один из его сотрудников.
- Приходите в администрацию края, в кабинет 203, - транслировал информацию инвалиду и всему залу Владимир Кикоть.
За два часа с небольшим все претенденты выступили, и выборщики дружно хлынули в фойе.
- А где брать бюллетени для голосования? А где урны для голосования? - раздавались с разных сторон вопросы.
Разобравшись, где что находится, выборщики дружно бросили бюллетени в урны, и «счетчики» закрылись в специально отведенной комнате.
- Вход воспрещен, - заявил представитель счетной комиссии журналистам, пожелавшим своими глазами увидеть процедуру подсчета голосов.
- Даже на пару минут нельзя заскочить для нескольких фотографий и протокольной съемки? - не унимались корреспонденты местных СМИ.
- Нельзя. Таков регламент, - твердо отстаивал интимность процедуры подсчета голосов свободного волеизъявления председатель счетной комиссии.
Не солоно хлебавши журналисты были вынуждены отправиться на свежий воздух. Но и это не помогло организаторам избежать скандала. Член счетной комиссии от Общенародного фронта Федор Вугликов отказался подписывать итоговый протокол голосования.
- Для меня праймериз - новое мероприятие. Вначале было интересно. Но посмотрел, как оно приходит, и разочаровался. Видел, что подъехал автобус, вышли из него женщины, и у каждой в руке был листочек с фамилиями кандидатов, за кого им предстояло голосовать. Причем результаты праймериза полностью совпали с тем, что и как было напечатано на листочках у женщин. Во время голосования я стоял недалеко от урны и видел, что некоторые голосующие вкидывали в урну более одного бюллетеня. А это уже фарс! - рассказал «ЗР» Федор Вугликов. – Поэтому я и не стал подписывать итоговый протокол. Мне в моем возрасте уже стыдно ставить свою фамилию под такими «липовыми» результатами.
Напомним, точно такой же инцидент произошел на праймеризе в Госдуму во время голосования в Артеме. Причем отказавшийся подписывать итоговый протокол представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Петр ЧУРКИН уже обратился к руководству партии. В том числе и лично к ее лидеру Владимиру ПУТИНУ, который вскоре, как ожидается, посетит Владивосток. Любопытно, как вдохновитель идеи праймериз оценит скандальную ситуацию в Приморье и не сделает ли он резких оргвыводов?!
Досье "ЗР"
В депутаты Законодательного Собрания Приморского края выдвинулись 117 человек. В отличие от праймериз в Государственную Думу изменился порядок прений. Каждый из кандидатов может выступить лишь единожды, причем не более пяти минут.
Лидерами по общей части списка претендентов были признаны: Сергей ДАРЬКИН (167 голосов); Вячеслав ФЕТИСОВ (161) и Анна ЧУЛКОВА (161). В региональной группе претенденты заняли места: Ефим Звеняцкий (156 голосов); Леонид ПРЕМИНГЕР (155); Дмитрий Новиков (142); Владимир Кикоть (133); Марина ЛОМАКИНА (133); Татьяна ЖДАНОВА (120); Елена НОВИЦКАЯ (107); Александр НЕСКРОМНЮК (99); Георгий МАРТЫНОВ (91); Олег ИВАНОВ (85).
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