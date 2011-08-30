Депутата подвинуть нельзя

Избирком Владивостока внес предложение в Думу инициативу об исключении процедуры отзыва депутата. По словам заместителя председателя комиссии Николая КИЧАТОВА, устав необходимо привести в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.

Федеральный закон уравнял в правах депутатов, избираемых по смешанной системе. Как известно, именно такая система применяется во Владивостоке, где 18 человек проходит в думу по партийным спискам, 17 – по одномандатным округам. При этом до сих пор одномандатника, в отличие от «списочника», могут отозвать с поста жители округа – правда, чисто теоретически, поскольку процедура отзыва сложнее выборов.

Поправками в устав должны быть удалены упоминания о процедуре отзыва, таким образом, «списочники» и одномандатники будут уравнены в правах.