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Депутата подвинуть нельзя
Избирком Владивостока внес предложение в Думу инициативу об исключении процедуры отзыва депутата. По словам заместителя председателя комиссии Николая КИЧАТОВА, устав необходимо привести в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Федеральный закон уравнял в правах депутатов, избираемых по смешанной системе. Как известно, именно такая система применяется во Владивостоке, где 18 человек проходит в думу по партийным спискам, 17 – по одномандатным округам. При этом до сих пор одномандатника, в отличие от «списочника», могут отозвать с поста жители округа – правда, чисто теоретически, поскольку процедура отзыва сложнее выборов.
Поправками в устав должны быть удалены упоминания о процедуре отзыва, таким образом, «списочники» и одномандатники будут уравнены в правах.
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