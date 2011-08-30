Валерий Бакшин: «Я сам поставил точку»

Уход главы филиала ВГТРК «ГТРК «Владивосток» Валерия БАКШИНА в отставку вызвал вал слухов. 13 лет он возглавлял главный российский канал в политизированном Приморье и смог сохранить его независимость от местных властей. И вдруг, накануне больших «двойных» выборов, оставляет пост.

- Не вдруг! - сразу заявил Валерий Бакшин в эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог». – Я еще в декабре 2010 года сказал и в Москве, и здесь, во Владивостоке, что уйду примерно через год, скорее всего в августе. Заявление руководству ВГТРК подал 27 июля, и в пятницу 19 августа передал кабинет преемнику. Хотя сам для себя я ставил цель - перевести ПТР на «цифру» и уйти. Не получилось, и мне откровенно жаль. Мы в телекомпании сделали все необходимое: первыми на Дальнем Востоке закупили цифровое оборудование, обучили коллектив и уже делаем программы в цифровом вещании… Но вот очередной спутник залетел не в ту «наносферу» - я как чувствовал, что это произойдет в августе. В результате Приморье вновь отброшено во времени с массовым внедрением цифрового мультиплекса. Отстаем прежде всего от соседей по АТР. Я отчетливо вижу проблемы российских телекомпаний. Самая главная - недофинансирование. Даже государственные каналы, а особенно филиалы ВГТРК, испытывают хроническую нехватку финансов. А ведь телевидение – основной канал информационного, в том числе идеологического воздействия на аудиторию. Нехватка средств проявляется затем в техническом отставании, в кадровой работе. Я убежден, что рано или поздно все это нам аукнется.

- Однако вы в хорошей физической форме, даже дайвингом занимаетесь. Почему все-таки ушли именно сейчас? Ваше место, насколько я понимаю, в политическом раскладе накануне выборов очень даже «горячее». Выдавили?

- Отнюдь. За 13 лет, конечно, было всякое. Жаловались на меня и министру печати Михаилу ЛЕСИНУ, и генеральному директору ВГТРК Олегу ДОБРОДЕЕВУ, и в кремлевскую администрацию. Жаловались и из «белого дома», и из «серого», и единороссы, и оппозиция. Но я придерживался позиции равноудаленности, которую проповедует главный государственный телеканал. И потом, главное, что я ставлю себе в заслугу, - удалось создать сильную творческую команду ПТР, оснастить компанию современным оборудованием, капитально отремонтировать фасад и крышу главного здания – это позволило наконец-то создать нормальные условия для сотрудников ПТР. Наши информационные выпуски – а их в сутки выходит 12 – показывают самые высокие рейтинги в крае, и на Дальнем Востоке. Кстати, данные TNS Russia, что печатает ваша газета, это подтверждают.

- Тем не менее, вам на смену пришел хабаровчанин. Своих не нашлось?

- Да, я предлагал свои кандидатуры. Но руководство ВГТРК решило, что руководитель не должен быть связан с местной элитой, возможно, чтобы сохранить тот самый принцип равноудаленности. И не забывайте, что в следующем году здесь будет саммит АТЭС. И студия ПТР станет дублером для международного пресс-центра. А на острове, кроме здания, еще и технические решения не проработаны. Я знаю Владимира ШВЕДЧЕНКО – он профессионал, много лет возглавляет филиал ГТРК в Хабаровске, знает местную специфику (у него и родители живут под Спасском), хорошо знаком с Виктором ИШАЕВЫМ. Хотя, конечно, новому директору будет сложно – менталитет наших городов сильно различается. Но, похоже, полпред президента в ДФО в пику приморским властям «продавил» свою кандидатуру. Тем более у краевых властей сегодня голова болит и о краевом телеканале «ОТВ-Прим». С уходом Михаила ПОЛУСМАКА оказалось не просто найти замену.

- Так, чем же вы будете заниматься? Говорят, вам нашли местечко в команде Дарькина?

- Госслужба? Нет. Напомню, что мне почти 63 года. И долгие годы я ведь одновременно возглавлял Институт массовых коммуникаций ДВГУ. Сегодня в Дальневосточном федеральном университете идет формирование новой структуры, внедряются новые стандарты образования. И я назначен руководителем образовательных программ в Школе гуманитарных наук – буду курировать такие направления, как «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» и «Издательское дело». Реорганизация университета потребует много сил и времени. Я всю жизнь связан с журналистикой, и ее будущее в регионе сегодня напрямую зависит от кадров.

- Спасибо за откровенность. И новых талантливых учеников вам.