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Все флаги в гости во Владивосток
Вторая половина августа оказалась урожайной на визиты в Приморье официальных зарубежных делегаций. Только на прошлой неделе Владивосток посетили представители Малайзии, Вьетнама и Таиланда.
Министр туризма Малайзии доктор Нг Йен-Йен начала знакомство с Россией с Владивостока. Она приехала не только с презентацией туристического потенциала своей страны, но и в изучении возможностей Приморья в области въездного туризма. На встрече с вице-губернатором Приморского края Игорем УЛЕЙСКИМ она так же обсудила вопросы инвестиционного сотрудничества и призналась, что потрясена масштабом саммитовских строек.
Министр промышленности и торговли Республики Вьетнам Нгуен Кам Ту прибыл в приморскую столицу для знакомства с опытом в области приграничной торговли и инвестиционного сотрудничества. Он встретился с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ и главами Пограничного и Хасанского районов и заверил, что вскоре вернется, но уже с представителями вьетнамского бизнеса и потенциальными инвесторами.
А в отеле «Хендэ» состоялось Amazing Thailand Road Show, в котором участвовали исполнительный директор туристического управления Таиланда Монит БУНЧИМ, директор московского офиса Висану ДЖАРОЕНСИЛП, представители двух десятков тайских туроператоров и около 30 российских турфирм. «Интерес к Таиланду стабильно растет: за шесть месяцев этого года его посетило 570 тысяч россиян (почти на 80% больше, чем в предыдущем), а к концу года, по прогнозам, цифра превысит 1 850 тысяч. Мы же хотим продвинуть новые направления отдыха, помимо привычных Паттайи и Пхукета, - медицинский и экологический туризм, - а также представить новые отели, в т.ч. в сегменте luxury, и СПА-курорты, ведь дальневосточный рынок является для Таиланда приоритетным», - рассказал «ЗР» почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН. По его словам, ворк-шоп оказался очень результативным, после чего делегация отправилась в Хабаровск.
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