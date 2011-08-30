www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Все флаги в гости во Владивосток

30 Августа 2011, 01:54 | Владивосток

Вторая половина августа оказалась урожайной на визиты в Приморье официальных зарубежных делегаций. Только на прошлой неделе Владивосток посетили представители Малайзии, Вьетнама и Таиланда.

Министр туризма Малайзии доктор Нг Йен-Йен начала знакомство с Россией с Владивостока. Она приехала не только с презентацией туристического потенциала своей страны, но и в изучении возможностей Приморья в области въездного туризма. На встрече с вице-губернатором Приморского края Игорем УЛЕЙСКИМ она так же обсудила вопросы инвестиционного сотрудничества и призналась, что потрясена масштабом саммитовских строек.

Министр промышленности и торговли Республики Вьетнам Нгуен Кам Ту прибыл в приморскую столицу для знакомства с опытом в области приграничной торговли и инвестиционного сотрудничества. Он встретился с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ и главами Пограничного и Хасанского районов и заверил, что вскоре вернется, но уже с представителями вьетнамского бизнеса и потенциальными инвесторами.

А в отеле «Хендэ» состоялось Amazing Thailand Road Show, в котором участвовали исполнительный директор туристического управления Таиланда Монит БУНЧИМ, директор московского офиса Висану ДЖАРОЕНСИЛП, представители двух десятков тайских туроператоров и около 30 российских турфирм. «Интерес к Таиланду стабильно растет: за шесть месяцев этого года его посетило 570 тысяч россиян (почти на 80% больше, чем в предыдущем), а к концу года, по прогнозам, цифра превысит 1 850 тысяч. Мы же хотим продвинуть новые направления отдыха, помимо привычных Паттайи и Пхукета, - медицинский и экологический туризм, - а также представить новые отели, в т.ч. в сегменте luxury, и СПА-курорты, ведь дальневосточный рынок является для Таиланда приоритетным», - рассказал «ЗР» почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН. По его словам, ворк-шоп оказался очень результативным, после чего делегация отправилась в Хабаровск.

Автор: Татьяна Орлова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru