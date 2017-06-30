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Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток
В рамках прошедших российско-вьетнамских переговоров Президент России Владимир Путин пригласил на третий Восточный экономической форум Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, посетившего Россию с официальным визитом, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Также глава российского государства сообщил, что стороны договорились активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке.
«Мы пригласили партнеров принять участие в предстоящем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме и договорились активнее взаимодействовать в дальневосточном регионе России», - отметил Путин по итогам переговоров.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, свое участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили 24 страны.
«Восточный экономический форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст гости форума услышали, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. Этот год станет не менее представительным. Японская сторона официально подтвердила, что их делегацию возглавит премьер-министр Синдзо Абэ», - подчеркнул Министр.
По словам Министра, особое внимание уделяется углублению сотрудничества со странами АТР, в том числе с Социалистической Республикой Вьетнам.
«Мы будем рады присутствию на ВЭФ вьетнамских коллег. Мы настроены на активизацию сотрудничества между нашими странами. Драйвером развития двусторонних отношений может стать Дальний Восток. Первые вьетнамские инвесторы уже пришли в макрорегион и запускают свои проекты», – отметил Александр Галушка.
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
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Опять будет: берите наши земли, приходите сюда, мы вам создадим условия, вкладывайте инвестиции, торговля одним словом НАШИМИ ресурсами, принадлежащими по Конституции НАРОДУ. Южные Курилы "солнцеликий" под видом совместной деятельности уже отдал. В начале 2000-х тысячнык Китаю Тарабаров и пол Уссурийского, потом с "НЕдимоном" пол Баренцева Норвегии . . . Земли и леса продают и распродают также под видом аренды сотнями тысяч гектаров.