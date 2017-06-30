www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.19 р. 100 JPY: 55.21 р.
EUR: 70.75 р. 10 CNY: 90.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток

30 Июня 2017, 08:48 | Владивосток

В рамках прошедших российско-вьетнамских переговоров Президент России Владимир Путин пригласил на третий Восточный экономической форум Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, посетившего Россию с официальным визитом, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Также глава российского государства сообщил, что стороны договорились активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке.

«Мы пригласили партнеров принять участие в предстоящем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме и договорились активнее взаимодействовать в дальневосточном регионе России», - отметил Путин по итогам переговоров.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, свое участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили 24 страны.

«Восточный экономический форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст гости форума услышали, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. Этот год станет не менее представительным. Японская сторона официально подтвердила, что их делегацию возглавит премьер-министр Синдзо Абэ», - подчеркнул Министр.

По словам Министра, особое внимание уделяется углублению сотрудничества со странами АТР, в том числе с Социалистической Республикой Вьетнам.

«Мы будем рады присутствию на ВЭФ вьетнамских коллег. Мы настроены на активизацию сотрудничества между нашими странами. Драйвером развития двусторонних отношений может стать Дальний Восток. Первые вьетнамские инвесторы уже пришли в макрорегион и запускают свои проекты», – отметил Александр Галушка.

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: восточный экономический форум  президент  минвостокразвития  синдзо абэ  Путин  Вьетнам  Галушка  Япония 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:40, 30.06.2017#

    Опять будет: берите наши земли, приходите сюда, мы вам создадим условия, вкладывайте инвестиции, торговля одним словом НАШИМИ ресурсами, принадлежащими по Конституции НАРОДУ. Южные Курилы "солнцеликий" под видом совместной деятельности уже отдал. В начале 2000-х тысячнык Китаю Тарабаров и пол Уссурийского, потом с "НЕдимоном" пол Баренцева Норвегии . . . Земли и леса продают и распродают также под видом аренды сотнями тысяч гектаров.

  • АОБС20:58, 30.06.2017#

    Про Курилы не слышал, что отдали японцам. Да и никакой совместной деятельности там не ведется. Японских браконьеров так же ловят, как и раньше.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru