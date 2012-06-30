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Отряд кораблей ТОФ из Владивостока прибыл на учения в Перл-Харбор
Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Пантелеев", танкера "Борис Бутома" и морского спасательного судна "Фотий Крылов" 13 июня покинул Владивосток и взял курс к Гавайским островам (США), у берегов которых пройдут крупные международные учения "Римпак-2012". Активная фаза учений пройдет с 11 июля по 2 августа. В них примут участие 45 боевых кораблей и вспомогательных судов из 22 стран мира, а также 100 самолетов и более 20 тысяч военных моряков. Российские военные моряки впервые примут участие в этих международных маневрах, которые проводятся с 1971 года.
"Во время долгого перехода из Владивостока в Перл-Харбор экипажи кораблей провели в открытом море несколько учений по огневой подготовке, успешно поразив все цели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находящиеся в составе отряда морские пехотинцы разведывательно-десантной роты отработали задачи антитеррористической направленности.
"За две недели похода моряки и "черные береты" отработали несколько десятков тренировок по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны", - сказал Мартов.
Он напомнил, что на предстоящих учениях, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, намечено отработать десятки операций и упражнений. В том числе, взаимодействие военных моряков различных государств при проведении гуманитарных и поисково-спасательных операций.
На учениях будет отработана эвакуация гражданского населения в ходе морской десантной операции, а также совместная организация противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.
"В программе учений также - боевые стрельбы с использованием торпед и ракет. Российским морякам под командованием капитана первого ранга Сергея Собокаря предстоит решать задачи по установлению блокады морской зоны, обеспечению свободы мореплавания, борьбе с пиратством, контрабандой оружия и наркотиков", - отметил собеседник.
Ранее на крупнейших в мире международных военно-морских учениях "Римпак", которые проводятся раз в два года, от России присутствовали только военные наблюдатели. Организаторы маневров в 2012 году впервые пригласили Россию на учения.
Учения "Римпак" впервые состоялись в 1971 году по инициативе США. Сначала в них принимали участие корабли Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Теперь главная цель маневров - отработка взаимодействия военно-морских сил стран "Тихоокеанского кольца" и повышение их готовности к совместным операциям по борьбе с морским пиратством, терроризмом, а также гуманитарным акциям в случае природных и техногенных бедствий, пишет РИА Новости.
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