www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Отряд кораблей ТОФ из Владивостока прибыл на учения в Перл-Харбор

30 Июня 2012, 17:10 | Владивосток

Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) в субботу, 30 июня, прибыл из Владивостока на военно-морскую базу США - Перл-Харбор для участия в крупных международных военно-морских учениях "Римпак-2012", сообщил РИА Новости официальный представитель ТОФ капитан первого ранга Роман Мартов.

Отряд кораблей ТОФ в составе БПК "Адмирал Пантелеев", танкера "Борис Бутома" и морского спасательного судна "Фотий Крылов" 13 июня покинул Владивосток и взял курс к Гавайским островам (США), у берегов которых пройдут крупные международные учения "Римпак-2012". Активная фаза учений пройдет с 11 июля по 2 августа. В них примут участие 45 боевых кораблей и вспомогательных судов из 22 стран мира, а также 100 самолетов и более 20 тысяч военных моряков. Российские военные моряки впервые примут участие в этих международных маневрах, которые проводятся с 1971 года.

"Во время долгого перехода из Владивостока в Перл-Харбор экипажи кораблей провели в открытом море несколько учений по огневой подготовке, успешно поразив все цели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находящиеся в составе отряда морские пехотинцы разведывательно-десантной роты отработали задачи антитеррористической направленности.

"За две недели похода моряки и "черные береты" отработали несколько десятков тренировок по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны", - сказал Мартов.

Он напомнил, что на предстоящих учениях, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, намечено отработать десятки операций и упражнений. В том числе, взаимодействие военных моряков различных государств при проведении гуманитарных и поисково-спасательных операций.

На учениях будет отработана эвакуация гражданского населения в ходе морской десантной операции, а также совместная организация противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

"В программе учений также - боевые стрельбы с использованием торпед и ракет. Российским морякам под командованием капитана первого ранга Сергея Собокаря предстоит решать задачи по установлению блокады морской зоны, обеспечению свободы мореплавания, борьбе с пиратством, контрабандой оружия и наркотиков", - отметил собеседник.

Ранее на крупнейших в мире международных военно-морских учениях "Римпак", которые проводятся раз в два года, от России присутствовали только военные наблюдатели. Организаторы маневров в 2012 году впервые пригласили Россию на учения.

Учения "Римпак" впервые состоялись в 1971 году по инициативе США. Сначала в них принимали участие корабли Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Теперь главная цель маневров - отработка взаимодействия военно-морских сил стран "Тихоокеанского кольца" и повышение их готовности к совместным операциям по борьбе с морским пиратством, терроризмом, а также гуманитарным акциям в случае природных и техногенных бедствий, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru