Глава Владивостока отчитался за работу в 2012 году

Глава Владивостока Игорь Пушкарев отчитался перед народными избранниками

Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ 30 мая отчитался перед депутатами Думы за работу в 2012 году. Отчет мэра стал главным вопросом майского заседания представительного органа власти Владивостока.

На сессию Думы прибыл 31 депутат при необходимом минимуме в 18 человек. Спикер Елена НОВИЦКАЯ открыла заседание с утверждения повестки дня. Коммунисты сразу продемонстрировали свою оппозиционность.

- Фракция КПРФ предлагает исключить из повестки дня первый вопрос – отчет главы администрации – как неподготовленный, - озвучил предложение коммунист, претендент на должность мэра от своей партии Олег Вельгодский.

Однако предложение поддержали 6 депутатов. Остальные решили заслушать отчет Игоря Пушкарева по итогам работы в 2012 году.

- Добрый день уважаемые депутаты, горожане! В прошлом году во Владивостоке прошел саммит АТЭС, благодаря которому кардинально преобразилось лицо города, - начал свое выступление мэр Владивостока Игорь Пушкарев. – Минувший год стал для нас очень напряженным, но и продуктивным. Детские сады, благоустройство города… Через два-три года мы полностью решим проблему мест в детских садах. Таких же успехов мы достигли и в остальных областях. По городу начали ходить комфортабельные немецкие автобусы – лучшие в своем классе. В городе будет продолжена работа по ремонту фасадов зданий. Уже 34 тыс. фонарей, вместо 3 тыс., освещают улицы города… У нас сейчас самый низкий уровень безработицы. Впервые число новорожденных превысило число умерших, то есть начался естественный прирост населения…

Игорь Пушкарев рассказывал о работе своей администрации 1,5 часа. Коммунисты приготовили много вопросов.

- В 2012 году Владивосток покинул юный скрипач и переехал в Новосибирск, известный футболист перебрался в Москву тренировать столичных мальчишек. Что вы сделали, чтобы удержать их во Владивостоке? – спросил Олег Вельгодский.

- Я считаю, что мы должны не финансировать высокооплачиваемых «варягов», а выращивать своих спортсменов. Мы вводим новые спортивные комплексы. Для того, чтобы ребята с улицы могли заниматься спортом мы создали кадровый резерв из 16 тренеров. Отремонтировали бассейн в «Юности» и ребята могут там бесплатно заниматься. Такой работы не было на протяжении 30 лет. Многое сделано в Школе искусств. Есть планы по строительству новой Школы искусств и по повышению зарплаты преподавателей, - ответил Игорь Пушкарев.

- Вы сказали, что идет ремонт домов, ремонтируются подпорные стенки. Но они почему-то рушатся. Почему?

- Если ремонт не делается десятилетиями, то трудно сделать все за несколько лет. Тем более что денег нам на это не добавили. Что касается ремонта, то мы взяли темп, которого не было даже в советские годы. Ремонтируем дома, которые не ремонтировались по полвека. Многое сделано. Но, конечно, еще не все. В этом году закончим замену всех лифтов. А не работало их сотни. Подпорную стенку на Тунгусской отремонтируем. И мы увеличим объем средств на ремонт подпорных стен, - сказал Игорь Пушкарев.

- Я часто обращаюсь в администрацию и у нас конструктивное сотрудничество. Но по 4 позициям не получил ответа. Перенос остановки «Весенняя», - озвучил депутат от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

- По остановке если есть желание жителей перенести, то мы рассмотрим и примем решение, - пообещал Игорь Пушкарев.

- В советское время за выработку и поставку тепловой энергии отвечала одна организация. Сейчас все иначе. Отсюда многие проблемы – низкая температура теплоносителя, завышенные тарифы и т.д.. Я предлагаю тепловые узлы отдать «Дальэнерго», - предложил депутат от КПРФ Борис ДАНЧИН.

- Я думаю, мы хорошо подготовимся, и у нас будет предложение по наведению порядка в ЖКХ. Мы рассмотрим и ваше предложение, - сказал Игорь Пушкарев.

На этом депутаты подвели черту. По мнению председателя комитета по бюджету Думы Владивостока, единоросса Владимира ИСАКОВА, администрация хорошо исполнила бюджет города в 2012 году.

- Всегда есть к чему стремиться. Но если посмотреть динамику, то мы увидим положительные сдвиги. Несмотря на то что часть полномочий по сбору налогов у муниципалитетов забрали, администрация Владивостока повысила собственные доходы, - отметил Владимир Исаков. – Но резервы еще есть. Это и борьба с «серой» зарплатой», и земельный налог. Надеюсь, в этом году администрация больше внимания уделит повышению зарплаты работников бюджетной сферы.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.