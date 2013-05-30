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Абитуриентов Украины и Белоруссии заинтересовала возможность обучения в ДВФУ

30 Мая 2013, 13:23 | Владивосток

Дальневосточный федеральный университет впервые официально заявил о себе на территории Белоруссии и Украины. Эти страны с визитом посетила делегация Департамента международных образовательных проектов ДВФУ. Сотрудники департамента — Андрей Бобыло и Виталий Станиславчук — презентовали Федеральный университет на национальных образовательных выставках в Киеве и Минске, а также провели ряд встреч с представителями вузов и посольств.

Как отметил главный специалист Департамента международных образовательных проектов Виталий Станиславчук, визит в эти страны ознаменовал для ДВФУ выход на два абсолютно новых образовательных рынка.

— Абитуриенты Украины и Белоруссии живо заинтересовались возможностью обучения в Дальневосточном федеральном университете. Больше всего их привлекают направления подготовки, связанные с изучением восточных языков, медицины, машиностроения, строительства уникальных зданий и сооружений, — рассказал Виталий Станиславчук. — Кроме того, ребят интересуют двухдипломные программы, реализуемые в ДВФУ, и возможность продолжить обучение или карьеру в восточных странах.

На встрече с первым секретарем Посольства РФ в Украине Ириной Царевой была достигнута договоренность о том, что ДВФУ примет участие во всеукраинской образовательной выставке в ноябре 2013 года. Помимо этого, стороны обсудили возможность организации двусторонних обменных программ между ДВФУ и украинскими вузами, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Во время переговоров с представителем Посольства в Белоруссии Еленой Масловой шел разговор о перспективах вхождения ДВФУ в Ассоциацию технических вузов России, Китая и Белоруссии, что позволит открыть совместные образовательные программы принципиально нового уровня — на основе трехсторонних договоров.

— Белоруссия и Украина могут стать для ДВФУ очень хорошим рынком и приносить много абитуриентов, — резюмировал Виталий Станиславчук . — Немаловажным для приезда украинской и белорусской молодежи становится то, что эти диаспоры очень широко представлены в нашем регионе.

Россия, Белоруссия и Казахстан входят в единое образовательное пространство, благодаря чему абитуриенты из этих стран имеют право поступать в ДВФУ на бюджетные места. На сегодняшний день в университете по различным образовательным программам обучаются порядка тысячи иностранных студентов. Согласно Программе развития ДВФУ уже к 2019 году количество иностранных студентов должно достигнуть 7,5 тысяч.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Украина  абитериенты  Белоруссия  выставка 



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