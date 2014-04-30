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Стоимость строительства пятизвездочных гостиниц во Владивостоке остается неизменной
Корректировку краевого бюджета сегодня, 30 апреля, одобрили депутаты Собрания Приморья в рамках очередного заседания. Одно из новшеств касается изменения финансирования строительства пятизвездочных гостиниц во Владивостоке. Однако дополнительного финансирование из краевого бюджета объекты не потребуют.
По словам вице-губернатора Василия Усольцева, достроить в краткие сроки гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурном – поручение первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова. Он поставил жесткие сроки: вторая гостиница на мысе Бурном должна быть сдана раньше, чем планировалось – во втором квартале 2015 года.
Изначально кредитная линия, открытая банками для достройки гостиниц, предполагала последовательное финансирование. Первым должен быть сдан отель на Корабельной набережной.
Однако с изменением сроков, строителям необходимо приступать к достройке второй гостиницы параллельно. Именно поэтому произошла корректировка бюджета. Миллиард рублей, заложенный в расходную часть бюджета края в виде государственных гарантий банкам, будет направлен на докапитализацию ОАО «Наш дом – Приморье». Это предприятие, на сто процентов принадлежащее Приморскому краю, является заказчиком строительства.
После этого кредитная линия будет переформатирована, и появится возможность начать работы на Бурном.
«Данная корректировка бюджета является технической. Дополнительных средств из бюджета на достройку гостиниц мы не требуем. Сметная стоимость строительства объектов также остается неизменной», - подчеркнул Василий Усольцев.
Напомним, сегодня активно ведутся работы по достройке гостиницы «Хаятт Ридженси–Золотой Рог» на Корабельной набережной. Здесь ведутся общестроительные и отделочные работы.
На сегодняшний день готовность обеих гостиниц в целом - 80 процентов. Фасады обоих отелей сегодня выполнены на 100 процентов, инженерные коммуникации – более чем на 90 процентов.
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