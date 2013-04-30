Во Владивостоке театр оперы и балета продолжает "пожирать" бюджетные средства

На достройку объекта в текущем году будет выделено 750 млн руб., кроме того, артистам театра будет выделено 15 квартир во Владивостоке.

Об этом сообщила Анна АЛЕКО, возглавляющая краевой департамент культуры, на заседании комитета краевого парламента по социальной политике. Прежде всего квартиры предусмотрены для балетной труппы - найти таких специалистов в Приморье не представляется возможным. Предполагается, что жилье будет выделено на условиях социального найма в домах по улицам Гульбиновича и Бурачека, однако его стоимость глава департамента назвать затруднилась.

Это решение вызвало у депутатов откровенное недоумение, поскольку тысячи педагогов и врачей Приморского края годами стоят в очереди на жилье. Так, по оценке департамента здравоохранения, в Приморском крае в предоставлении жилья нуждаются более 5 тыс. медработников.

Есть и еще один важный момент. В то время как в создание театра вкладываются миллиарды бюджетных средств, за пределами Владивостока развитие культуры пущено на самотек. Так, например, средства на ремонт сельских клубов и домов культуры предусмотрены в краевой программе только начиная с 2016 года, и это притом что в сельской местности находится более половины учреждений культуры в крае (444), а отсутствие возможностей для культурного отдыха усугубляет проблемы села, отметил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.