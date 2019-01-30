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Известный в Приморье общественник заявил о своем желании побороться за кресло мэра Владивостока

30 Января 2019, 14:45 | Владивосток

Президент фонда «Горожанин и Гражданин» Сергей Мильвит также сообщил, для чего он идет во власть

Известный приморский общественник Сергей Мильвит, президент фонда «Горожанин и Гражданин» объявил, что намерен принять участие в конкурсе на пост главы Владивостока. Цитируем его заявление полностью:

Всем привет!

Как человек публичный, считаю важным сделать следующее заявление.

То, что я делаю - это не хобби, как кажется многим. Это моя жизнь.

Все слишком серьезно. Я - общественник. Большинство социально-значимых проектов, которые я инициировал, уже состоялись. И вы все тому - свидетели. Но, часто бывает, что мои общественно-значимые инициативы ограничены тем, что принято называть - полномочиями. В сферу моих профессиональных интересов, как общественника,  регулярно попадают предметы ведения главы города Владивостока. Главы, которого - нет!

И в какой-то момент я решил сам для себя, что действительно, "не боги горшки обжигают", и что роль главы может стать для меня возможностью для расширения и масштабирования моей деятельности, которой я успешно занимаюсь много лет, а занимаюсь я - отстаиванием интересов жителей Владивостока на постоянной основе. И я могу смело говорить об этом, потому что это - правда. Если быть до конца честным, я даже не успевал, как это принято говорить в нашей профессиональной среде, "выпадать из повестки", так как постоянно работал и работаю с жалобами и просьбами людей. Видимо пришло время выходить на новый уровень, в этом смысле.

Теперь о главном. Мне действительно грустно и неприятно видеть, как вся перманентно обезглавленная городская администрация беспомощно плавает в море бесхозяйственности и безответственности, не выполняя свои прямые обязанности по поддержанию нормального городского порядка! Она не обращает никакого внимания на просьбы и чаяния горожан, на деньги которых она и существует! Я с таким положением вещей в корне не согласен, и потому намерен принять соответствующие меры по изменению текущего положения вещей в лучшую сторону, если мне удастся пройти конкурс на замещение должности главы.

Чем, по моему личному мнению, должен заниматься глава города? Уж точно - не пиаром. Настоящий глава должен прокладывать новые современные дороги, заниматься строительством детских садов и школ, чистить от мусора прилегающую к территори города морскую акваторию, заниматься вопросами медицинского обслуживания в муниципальных поликлиниках и травмпунктах, следить за общественной безопасностью на городских улицах, заниматься городскими парковками, строительством недорогого жилья и переселением из аварийного жилья, заниматься городским автохозяйством и оставаться при этом в самом хорошем смысле - доступным человеком, для которого законные интересы и права горожан есть и будут приоритетом №1!

Я уже достаточно много лет занимаюсь общественной деятельностью, имею опыт управленческой деятельности и соответствующее образование. Членом какой-либо партии не являюсь.

Поэтому я принял решение принять участие в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока. Уверен, что вместе с новым региональным руководством, и моей командой профессионалов, которая сформировалась за годы активной совместной общественной деятельности, и которая готова меня поддержать в этой работе, сообща, мы сумеем стабилизировать ситуацию во Владивостоке, и сделать большой шаг вперед в его развитии.

После официального старта конкурса на замещение должности главы Владивостока я намерен подробно раскрыть для горожан и средств массовой информации свое видение развития столицы Дальнего Востока на ближайшие пять лет.

Я призываю всех депутатов отнестись ответственно к проведению выборов главы  и быть максимально объективными при принятии соответствующего судьбоносного для всех жителей Владивостока решения!

И помните, это не мы тут - для вас, это вы там - для нас!

Ваш Сергей Мильвит.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: город  конкурс  мэр  политика  гордума  глава  владивосток  выборы 



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