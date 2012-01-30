«АТЭСовцы» проедут по российским городам

Мероприятия по саммиту АТЭС пройдут, кроме Владивостока, в целом ряде крупнейших городов России, заявил глава МИД Сергей ЛАВРОВ.

«Рассчитываем в полной мере использовать российское председательство, чтобы продемонстрировать интеллектуальный, технологический и ресурсный потенциал нашей страны, в первую очередь ее восточной части, показать перспективы, связанные с созданием Единого экономического пространства с соседями – Казахстаном и Белоруссией», — заявил Лавров и назвал в ряду городов Москву, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Ярославль.

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