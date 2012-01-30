Депутаты Владивостока подготовили проект по предоставлению налоговой льготы по земельному налогу

На состоявшемся 15 августа заседании комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока принять в первом чтении проект МПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке».

Первыми вопросами депутаты рассмотрели обращения юридических лиц о возможности предоставления им налоговой льготы по земельному налогу.

Председатель комитета Игорь Чемерис напомнил, что постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков на территории Владивостокского городского округа, которая используется для налогообложения с 1 января текущего года.

В результате, как пояснила начальник отдела по доходам управления финансов и экономики администрации города Наталья Тихонова, по земельным участкам, предназначенным для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровая стоимость в среднем увеличилась в 2,85 раза; по земельным участкам, находящимся в составе дачных и садоводческих объединений, - в 12,2 раза, по земельным участкам под объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта - в 4 раза.

Соответственно увеличился и размер земельного налога, исчисляемого на основе кадастровой стоимости занимаемого земельного участка. В связи с этим в Думу города Владивостока поступили обращения от руководства Приморского краевого академического театра им. М. Горького, Федерации профсоюзов Приморского края, ЗАО «ВКПП», Лиги торговых предпринимателей о возможности предоставления налоговой льготы по земельному налогу. «Изменение кадастровой стоимости земельного участка, переданного театру в постоянное (бессрочное) пользование, привело к увеличению земельного налога в четыре раза: с 930,4 тыс. рублей до 4,08 млн рублей», - говорится в обращении художественного руководителя Приморского краевого академического театра им. М. Горького Ефима Звеняцкого.

Депутаты рассмотрели все обращения и приняли решение направить в указанные организации запросы о предоставлении дополнительной информации, которая будет учтена в дальнейшем, при работе над проектом муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке». Данный проект МПА комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять в первом чтении.

Председатель комитета Игорь Чемерис акцентировал внимание на том, что проект предусматривает снижение налогового бремени определенным категориям плательщиков.

Так, для поддержки социально-незащищенных слоев населения предусмотрено полное освобождение от уплаты земельного налога Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан города Владивостока, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, физических лиц, подвергшихся воздействию радиации. Для пенсионеров по возрасту предусмотрено снижение налоговой базы на не облагаемый налогом минимум в размере 300000 (триста тысяч) рублей, что освободит их от уплаты налога за земельный участок площадью до 600 кв.м. включительно. Кроме того, в целях снижения налоговой нагрузки и обеспечения доступности культурно-спортивных мероприятий для всех слоев населения предусмотрено снижение ставки земельного налога до 0,6% для спортивных организаций, объектов культуры, искусства, частных дошкольных учреждений, не финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сообщил "ЗР" Отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы Владивостока.