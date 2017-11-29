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Во Владивостоке выяснят, что происходит в приморской политике и власти
Эксперты и активные горожане поговорят о причинах и последствиях отставки мэра краевой столицы и смены губернатора края
На круглом столе "Приморье: новая политическая реальность" соберутся сегодня политологи, журналисты и блогеры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Инициатором мероприятия стал консалтинговый центр "Эксперт Групп" и его руководитель Павел Наливайко при поддержке Дальневосточного отделения Российской ассоциации политических консультантов. Актуальность мероприятия организаторы объясняют тем, что сегодня в приморье динамично развивается политическая ситуация. "Когда за один месяц меняется руководство исполнительной власти и руководство столицы региона, экспертное сообщество реагирует на это, пытаясь оценить степень и глубину грядущих перемен, их влияние на жизнь региона, выработать рекомендации для участников политического процесса", считает Павел Наливайко.
В круглом столе примет участие руководитель Дальневосточного отделения РАПК Даниил Ермилов, политологи, социологи, журналисты и блогеры.
Фото Vl.Ru.
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