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Скончался первый председатель Думы Владивостока
Председатель Думы Владивостока первого созыва и руководитель фракции КПРФ в гордуме четвертого созыва Борис ДАНЧИН скончался на 76-ом году жизни.
Напомним, Борис Данчин стал первым председателем Думы Владивостока в современной истории города. Время работы думы первого созыва – с 2001 по 2003 годы – было посвящено решению организационных вопросов, отладке работы депутатского корпуса. На одном из первых заседаний дума приняла Положение о порядке распоряжения муниципальным имуществом, депутатами были сформированы программы по ремонту внутриквартальных дорог и замене неработающих лифтов.
В 2012 году Борис Данчин вновь был избран в городскую думу – по списку КПРФ, фракцию которой позднее возглавил. Работал в составе комитета по социальной политике и делам ветеранов.
По неподтвержденной информации, причиной смерти политика стал инсульт. Депутаты Думы Владивостока уже выразили соболезнования по поводу кончины Бориса Дмитриевича его родным и близким. Дата прощания с первым председателем городского парламента пока не определена.
СПРАВКА «ЗОЛОТОГО РОГА»: Борис Дмитриевич Данчин родился 13 июня 1941 года в городе Облучье Хабаровского края. После окончания в 1965 году Приморского сельскохозяйственного института работал мастером, прорабом, начальником участка зеленого строительства города Владивостока. С 1972 года по 1981 год являлся руководителем управления благоустройства Владивостокского горисполкома. С 1981 года по 1986 год - первый заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Приморского крайисполкома. С 1986 года по 1993 год - начальник управления топливной промышленности Приморского крайисполкома. С 1993 года по 2001 год - генеральный директор ООО «Приморсклестоппром». Трудовые заслуги Бориса Дмитриевича Данчина отмечены государственными наградами и званиями. В числе наград медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран Труда». Удостоен звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Награжден Почетными грамотами и Благодарностями органов государственной власти и местного самоуправления.
Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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