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Во Владивосток - "третью столицу России" – власти заманивают инвесторов
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Во Владивосток прибыл координатор иностранных инвесторов в России Карл Йохансон.
29 ноября первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов встретился с управляющим партнером компании «Эрнст Янг» в странах СНГ и координатором консультативного совета по инвестициям в России Карлом Йохансоном, который прибыл во Владивосток по его приглашению.
В столице Приморья Карл Йохансон бывал несколько лет назад, и город ему очень понравился.
«Спасибо что вы приехали во Владивосток, обычно мы встречаемся с вами в Москве и на международных форумах, - поприветствовал гостя Игорь Шувалов. – Владивосток – третья столица России. Мы хотим, чтобы здесь активно развивался бизнес и готовы оказать иностранным инвесторам активное содействие».
Во время встречи первый зампредправительства РФ рассказал Карлу Йохансону о новой инфраструктуре, которая появится в краевой столице после саммита АТЭС 2012 года – это новые дороги, мосты, гостиницы, очистные сооружения и т.д. «Благодаря мощным федеральным вложениям, здесь будут созданы условия для комфортной жизни, работы и учебы жителей и гостей города, а также для ведения бизнеса», - подчеркнул Шувалов.
«Владивосток – это важнейший и интереснейший центр для развития торгово-экономических отношений, - подчеркнул Карл Йохансон. – Иностранный бизнес проявляет неподдельный интерес к этому региону, имеющего стратегическое значения».
Координатор консультативного совета по инвестициям в России Карл Йохансон отправился на остров Русский, где осмотрит инфраструктуру будущего Дальневосточного федерального университета.
Карл Йохансон в среду планирует встретиться со студентами ДВФУ.
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