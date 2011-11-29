www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Во Владивосток - "третью столицу России" – власти заманивают инвесторов

29 Ноября 2011, 20:16 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Во Владивосток прибыл координатор иностранных инвесторов в России Карл Йохансон.

29 ноября первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов встретился с управляющим партнером компании «Эрнст Янг» в странах СНГ и координатором консультативного совета по инвестициям в России Карлом Йохансоном, который прибыл во Владивосток по его приглашению.

В столице Приморья Карл Йохансон бывал несколько лет назад, и город ему очень понравился.

«Спасибо что вы приехали во Владивосток, обычно мы встречаемся с вами в Москве и на международных форумах, - поприветствовал гостя Игорь Шувалов. – Владивосток – третья столица России. Мы хотим, чтобы здесь активно развивался бизнес и готовы оказать иностранным инвесторам активное содействие».

Во время встречи первый зампредправительства РФ рассказал Карлу Йохансону о новой инфраструктуре, которая появится в краевой столице после саммита АТЭС 2012 года – это новые дороги, мосты, гостиницы, очистные сооружения и т.д. «Благодаря мощным федеральным вложениям, здесь будут созданы условия для комфортной жизни, работы и учебы жителей и гостей города, а также для ведения бизнеса», - подчеркнул Шувалов.

«Владивосток – это важнейший и интереснейший центр для развития торгово-экономических отношений, - подчеркнул Карл Йохансон. – Иностранный бизнес проявляет неподдельный интерес к этому региону, имеющего стратегическое значения».

Координатор консультативного совета по инвестициям в России Карл Йохансон отправился на остров Русский, где осмотрит инфраструктуру будущего Дальневосточного федерального университета.

Карл Йохансон в среду планирует встретиться со студентами ДВФУ.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru