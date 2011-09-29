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Российские дипломаты впечатлились стройками саммита АТЭС
Делегация сотрудников Министерства иностранных дел России во главе с послом по особым поручениям, генеральным инспектором МИД России Анатолием Зайцевым ознакомилась с ходом строительства объектов Саммита АТЭС-2012 на острове Русском.
В ходе рабочей поездки на остров Русский дипломаты ознакомились с ходом строительства зданий Дальневосточного федерального университета, конференц-центра и мостового перехода через пролив Босфор Восточный.
Цель визита - анализ состояния и перспектив международных связей столицы Приморья в преддверии саммита АТЭС-2012, который пройдет во Владивостоке.
После осмотра объектов Анатолий Зайцев отметил, что сроки и масштабы строительства впечатляют, а также придают уверенность, что столица Приморья уже в ближайшее время станет заметным участником международного сообщества.
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