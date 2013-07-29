Вице-премьер России Ольга Голодец посетила Медицинский центр ДВФУ

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец посетила Медицинский центр Дальневосточного федерального университета на о. Русском. Вместе с министром образования и науки Дмитрием Ливановым, министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным и губернатором края Владимиром Миклушевским вице-премьер осмотрела самое современное на сегодняшний день и оснащенное по последнему слову медучреждение региона.

Гостей по медицинскому центру провели его директор Олег Пак и ректор ДВФУ Сергей Иванец. Правительственной делегации показали приемный покой, рентгенологию, детскую и взрослую поликлиники, консультативный центр, лаборатории, операционный блок, палаты дневного стационара и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Как рассказал Олег Пак, многое установленное в центре оборудование представлено в России в единичных экземплярах, а некоторое до сих пор не имеет себе аналогов. Его поставщиками стали известные мировые производители — Siemens, Philips, Dräger и другие компании.

Особое внимание вице-премьера привлек четырехрукий робот-хирург «Да Винчи» (Da Vinci). Уникальность аппарата состоит в том, что врач и ассистент работают дистанционно, контролируя ход операции в режиме реального времени в формате 3D. Робот будет использоваться для наиболее сложных онкологических, гинекологических и урологических вмешательств.

Повышенный интерес проявила Ольга Голодец и к автоматизированной лаборатории от компании Siemens. Комплекс позволяет, взяв кровь на анализ, уже через 20-30 минут получить полнейшую информацию о состоянии здоровья пациента. При этом все данные тут же поступают в специальную систему. И хотя для ведущих клиник России закуплено уже шесть таких лабораторий, готова к использованию пока только одна — в Медицинском центре ДВФУ.

Отвечая на вопрос вице-премьера о готовности набранного персонала работать на современном оборудовании, Олег Пак сообщил, что все приглашенные специалисты проходят несколько этапов обучения, в том числе за рубежом. На работу в медцентр ДВФУ едут высококлассные врачи из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и зарубежные профессионалы.

Ввод в строй Медицинского центра Дальневосточного федерального университета на о. Русском состоялся 1 июля этого года. Участие в торжественной церемонии принял куратор проекта, первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

Новый медицинский центр призван оказывать специализированную высокотехнологичную помощь населению Приморья и всего Дальнего Востока, проводить реабилитацию пациентов на основе самых современных технологий. Учреждение включает взрослую и детскую поликлиники, а также многопрофильный стационар на 200 коек. Неотъемлемой частью является реабилитационный центр с гостиницей на 100 номеров. Операционный блок имеет семь современных операционных, позволяющих проводить кардиохирургические, сосудистые, травматологические и нейрохирургические манипуляции. Ожидается, что первых пациентов медцентр ДВФУ примет уже осенью этого года.

Фото с сайта ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.