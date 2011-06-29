Президент России осмотрит Владивосток 30 июня

29 июня ожидается приезд Президента России Медведева в Приморье. Предполагается, что в четверг президент совершит полет на вертолете над стройками саммита АТЭС, проведет во Владивостоке совещание по подготовке к саммиту.

Ожидается, что президент запустит в эксплуатацию очистные сооружения Центрального планировочного района, посетит парусник "Паллада".

Комментируя слухи о приезде в это же время в столицу Приморья северокорейского лидера Ким Чен Ира, Сергей Лавров сообщил, что никакой информации о готовящейся встрече глав двух государств ему не известно.

Исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев назвал второй приезд президента во Владивосток в День города знаковым событием и доброй традицией.