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Президент России осмотрит Владивосток 30 июня
29 июня ожидается приезд Президента России Медведева в Приморье. Предполагается, что в четверг президент совершит полет на вертолете над стройками саммита АТЭС, проведет во Владивостоке совещание по подготовке к саммиту.
Ожидается, что президент запустит в эксплуатацию очистные сооружения Центрального планировочного района, посетит парусник "Паллада".
Комментируя слухи о приезде в это же время в столицу Приморья северокорейского лидера Ким Чен Ира, Сергей Лавров сообщил, что никакой информации о готовящейся встрече глав двух государств ему не известно.
Исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев назвал второй приезд президента во Владивосток в День города знаковым событием и доброй традицией.
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