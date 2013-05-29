Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жителей Владивостока приглашают на Золотой мост для участия в грандиозном флэшмобе
«Один из важных для города, как и для каждого человека дней, - его день рождения. 153-й день рождения Владивостока пройдет под девизом «Я люблю Владивосток». В дни празднования Владивосток может войти в Книгу рекордов Гиннесса, - заявил глава города Игорь Пушкарёв в ходе брифинга с ведущими СМИ Приморья. - Владивосток – уникальный город, здесь есть то, чего нет в других городах. Мост через Золотой Рог – единственный мост с «V» - образными пилонами, V – Владивосток, означает "владей востоком". Самым ярким событием этого Дня рождения Владивостока станет грандиозный флэшмоб на Золотом мосту под названием «Я люблю Владивосток». Флэшмоб состоится 7.07., пролет моста – 707 метров. Акция должна стать невероятной по масштабу и зрелищности».
Флэшмоб на Золотом мосту пройдет 7 июля в 12 часов. Как отметил мэр, 12 080 жителей Владивостока одновременно, синхронно исполнят несложную хореографисекую композицию, образовав надпись «Я люблю Владивосток» более 700 метров длиной на английском языке, так как сейчас ведется работа с представителем «Книги рекордов Гиннесса», а английский – международный язык. На другой стороне моста десятки тысяч горожан, которые также любят Владивосток, составят живое изображение российского флага – также 707 метров длиной. Российский флаг может «состоять» из неограниченного количества участников, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Представитель оргкомитета флэшмоба Ольга Селех рассказала, что участниками могут стать все желающие старше 12 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.ilovevl.ru. Сейчас уже зарегистрировались около 500 человек. С участниками флэшмоба будут работать хореографы и режиссеры, будут проведены три репетиции на набережной Цесаревича.
«7 июля Золотой мост будет открыт для пешеходов, - сказал Игорь Пушкарёв. – В прошлом году по подсчетам полиции по мосту за 2 дня прошло порядка 250 тысяч человек, одновременно на нем находилась до 50 тысяч горожан. Это тоже своеобразный рекорд. Участие в рекордном флэшмобе «Я люблю Владивосток» примут люди, которые являются патриотами своего города, желают его прославить, гордятся и хотят сделать лучше».
Новости тематики
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
-
-
-
Псевдоним09:39, 30.05.2013#
Вот это интересная новость. Дело в том, что в моей работе мне повстречался один документ, точнее запрос, от наших руководителей проектировщикам моста мол сообщите нам возможность одновременного нахождения огромного скопления людей на мосту. Не рухнет? И вот пришел ответ, в котором четко сказано, что мост через Золотой рог не сможет выдержать такое количество людей одновременно. В движении как транспорт можно, а выдавливать рекорды Гиннеса НЕЛЬЗЯ. А наши долб. . ебы все равно пытаются что-то выдавить из этого моста. Начальники, если не успокоетесь то этот документ выложу в сеть на обозрение. Пусть люди поймут какие непрофессионалы работают во власти.
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
Предлагаю рядом организовать встречный флэшмоб, исполнив несложную хореографическую композицию с образованием букв Й, У, Х. Предварительно проведя работу с представителями Google Maps.