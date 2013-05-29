Жителей Владивостока приглашают на Золотой мост для участия в грандиозном флэшмобе

«Один из важных для города, как и для каждого человека дней, - его день рождения. 153-й день рождения Владивостока пройдет под девизом «Я люблю Владивосток». В дни празднования Владивосток может войти в Книгу рекордов Гиннесса, - заявил глава города Игорь Пушкарёв в ходе брифинга с ведущими СМИ Приморья. - Владивосток – уникальный город, здесь есть то, чего нет в других городах. Мост через Золотой Рог – единственный мост с «V» - образными пилонами, V – Владивосток, означает "владей востоком". Самым ярким событием этого Дня рождения Владивостока станет грандиозный флэшмоб на Золотом мосту под названием «Я люблю Владивосток». Флэшмоб состоится 7.07., пролет моста – 707 метров. Акция должна стать невероятной по масштабу и зрелищности».

Флэшмоб на Золотом мосту пройдет 7 июля в 12 часов. Как отметил мэр, 12 080 жителей Владивостока одновременно, синхронно исполнят несложную хореографисекую композицию, образовав надпись «Я люблю Владивосток» более 700 метров длиной на английском языке, так как сейчас ведется работа с представителем «Книги рекордов Гиннесса», а английский – международный язык. На другой стороне моста десятки тысяч горожан, которые также любят Владивосток, составят живое изображение российского флага – также 707 метров длиной. Российский флаг может «состоять» из неограниченного количества участников, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Представитель оргкомитета флэшмоба Ольга Селех рассказала, что участниками могут стать все желающие старше 12 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.ilovevl.ru. Сейчас уже зарегистрировались около 500 человек. С участниками флэшмоба будут работать хореографы и режиссеры, будут проведены три репетиции на набережной Цесаревича.

«7 июля Золотой мост будет открыт для пешеходов, - сказал Игорь Пушкарёв. – В прошлом году по подсчетам полиции по мосту за 2 дня прошло порядка 250 тысяч человек, одновременно на нем находилась до 50 тысяч горожан. Это тоже своеобразный рекорд. Участие в рекордном флэшмобе «Я люблю Владивосток» примут люди, которые являются патриотами своего города, желают его прославить, гордятся и хотят сделать лучше».

ZRPRESS.RU, Владивосток.