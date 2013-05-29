ДВФУ отводится ключевая роль в социально-экономическом развитии Приморского края

Крупнейший вуз региона готов к реализации амбициозных задач, ответственно подходит к возложенной миссии. Об этом заявил ректор ДВФУ Сергей Иванец, комментируя Послание Губернатора края Владимира Миклушевского Законодательному Собранию.

Большая часть обращения губернатора к депутатам была посвящена стратегии развития Приморского края, которая включает множество взаимосвязанных направлений. По мнению Владимира Миклушевского, активным участником преобразований в социальной и экономической сферах жизни региона становится Дальневосточный федеральный университет. Ректор ДВФУ Сергей Иванец назвал эту роль «ключевой», сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Университету отведена ключевая роль в решении задач, стоящих перед краем. В Приморье реализуются крупномасштабные проекты, и ДВФУ является для них прямым поставщиком квалифицированных кадров и технологических разработок. На университете лежит серьезная ответственность. И это касается не только нашей прямой задачи — образования молодого поколения, но и участия в других сферах. К примеру, в предоставлении современных высокотехнологичных видов медпомощи жителям края на базе медицинского центра ДВФУ, который готовится к открытию. Словом, университет вовлечен если не во все, то во многие проекты общественной, социальной, экономической жизни региона, — подытожил Сергей Иванец.

Губернатор Владимир Миклушевский в своем послании краевым парламентариям также отметил растущий международный статус ДВФУ. По его словам, университет успешно сотрудничает с ведущими иностранными вузами, студенты имеют возможность обучаться по самым лучшим в мире программам, не уезжая из края. «ДВФУ должен стать магнитом для талантливой молодежи», - подчеркнул губернатор.

ZRPRESS.ru, Владивосток.