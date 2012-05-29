Создание министерства по развитию Дальнего Востока не мешает созданию госкорпорации

Формальным поводом для встречи за круглым столом в библиотеке ДВФУ представителей науки, бизнеса и СМИ было обсуждение проекта Федерального Закона «О развитии Сибири и Дальнего Востока». Однако разговор вышел за рамки, обозначенные организаторами, затронув проблемы разделения полномочий федеральных и региональных властей, возможности гражданского общества, особенности регионального налогового администрирования, оказывающие давление на бизнес.

Информационный повод подкинуло появление Министерства по развитию Дальнего Востока во главе с полпредом президента в ДФО Виктором ИШАЕВЫМ. Экспертов волновал вопрос создания госкорпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, проект которой предполагает инвестиции в развитие транспорта, телекоммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, а также проблема разделения зон ответственности с вновь созданным министерством, если госпорпорация все-таки состоится.

Но какими бы ни были эти решения, важно то, что федеральное руководство впервые за последние десятилетия выделило ускоренное развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока в число главных государственных приоритетов на ближайшие годы. И формат реализации этого приоритета сейчас разрабатывается с учетом мнения территорий при поддержке «причастных» ведомств. В одном из первых Указов Президента РФ Владимира Путина «О долгосрочной экономической политике» правительству дано задание до 1 июля 2012 года представить предложения по ускоренному развитию Сибири и Дальнего Востока, предусмотрев обеспечение транспортных связей труднодоступных территорий, что также придало актуальности состоявшемуся разговору.

Участники дискуссии демонстрировали некую осведомленность о происходящем в столичных кабинетах.

- Обсуждать сферы деления полномочий госкорпорации и министерства пока еще рано, так как корпорация не создана, мы являемся свидетелями процесса по ее созданию, - сказал советник ректора ДВФУ по вопросам развития Востока России, директор Дальневосточного центра экономического сотрудничества Александр АБРАМОВ. – То, что состоялось решение о создании Министерства, это достаточно хороший признак. Борьба в этом направлении длилась в течение 10-15 лет. Будем надеяться, что появился орган, ответственный за эту громадную территорию. Теперь борьба должна развернуться вокруг той селективной политики, которая явно выражена в озвученной стратегии по развитию региона.

По словам директора Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаила ТЕРСКОГО, вопрос о госкорпорации уже решен. «Я присутствовал на совещании в Москве 2 мая, решение по Госкорпорации уже принято, она будет создана», - сообщил он.

Терский также уверен, что Госкорпорация и Министерство не будут дублировать друг друга.

- Министерство может заниматься всего тремя делами: готовить нормативно-правовые акты, программы и стратегии, - сказал Михаил Терский. - А Госкорпорация будет заниматься совсем другими вещами. Так что у них совершенно разные функции управления.

Модератор круглого стола, заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Тагир ХУЗИЯТОВ призвал участников дискуссии уделить внимание конкретизации предложений, адресованных не только разработчикам закона, но и региональной власти.

В числе опорных точек развития региона были названы не только уже известные мега-проекты: космодром «Восточный», ВСТО, Сахалинские нефтегазовые проекты, новый БАМ, но и совершенно новые наработки уже вновь созданного министерства.

В их числе установление нулевой ставки налога на прибыль для вновь создаваемых на территории Дальнего Востока обрабатывающих предприятий на время достижения ими самоокупаемости, снижение для местных потребителей энерготарифов до среднероссийского, а также отмена таможенных пошлин для региональных предприятий на экспорт продукции глубокой переработки и импорт технологического оборудования, не имеющего аналогов в РФ. В этом ряду и другие преференции, очень приятные уху не только дальневосточного предпринимателя, но и рядового жителя, в том числе по снижению транспортных расходов, субсидированию авиаперевозок и процентных ставок по кредитам на развитие и жилье.

Советник ректора ДВФУ по вопросам развития Востока России, директор Дальневосточного центра экономического сотрудничества Александр Абрамов напомнил собравшимся, что в настоящее время формируется бюджет страны и акцентировал внимание на том, что новое министерство должно приложить максимальное усилие для того, чтобы хотя бы часть этих важных и правильных предложений получили финансовую поддержку со стороны нового правительства.

Правда, как заметил директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор ЛАРИН, никто пока не посчитал, сколько на все это потребуется денег.

Хотя одна показательная цифра все-таки прозвучала: в целях формирования условий опережающего развития региона необходимо обеспечить уровень госинвестиций в реализуемых на территории Дальнего Востока проектах не менее 500 млрд рублей ежегодно. По мнению экспертов, для эффективного развития региона на территориях субъектов было бы полезно применить нормы, аналогичные предусмотренным федеральным законом № 93 о подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, позволившие в кратчайшие сроки реализовать грандиозные проекты.

Участники заседания пришли к мнению, что содержание государственных программ регионального развития должно содержать в своей основе цели повышения качества жизни людей, включая ее продолжительность. А большое число малоэффективных региональных льгот стоило бы заменить минимальным количеством более универсальных.

И еще одну мысль, высказанную профессором Лариным, поддержали многие участники дискуссии, – об особом геополитическом значение Дальнего Востока для страны, которое не может измеряться только экономическими показателями. Если Дальний Восток – геополитический проект, от которого зависит статус России как великой державы, то государство должно его финансировать, и стратегию развития региона подстраивать под это.

Выступления некоторых участников дискуссии отличались остротой и полемическим задором, и тем ценнее обещание организаторов передать рекомендации круглого стола в региональные и федеральные органы власти.

Анна КУЗНЕЦОВА, «Золотой Рог».