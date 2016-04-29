Всеволод Ию: "Нас слышат в высоких кабинетах"

После разгромного выступления на Московском экономическом форуме о катастрофичной ситуации на Дальнем Востоке главу Чкаловского сельского поселения, председателя регионального отделения «Партии Дела» Всеволода Ию приглашают на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

А буквально через несколько дней непосредственно самого лидера «Партии Дела», известнейшего промышленника Константина Бабкина избирают председателем Совета по конкурентоспособности и промышленному развитию Торгово-промышленной палаты России. Что это: показательная демократия или наша власть наконец-то убедилась, что без привлечения грамотных и опытных управленцев страну из кризиса уже не вывести? Об этом мы поговорили с Всеволодом Ию.

- Всеволод Сантеевич, Вы возглавляете в Приморье региональное отделение всероссийской «Партии Дела», и Вас пригласили на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Как Вы думаете, почему?

- Меня пригласили после моего выступления на Московском экономическом форуме, который состоялся незадолго до «прямой линии». На Форуме я рассказал о ситуации в Приморском крае - росте кадастровой стоимости земли, растущих тарифах на электричество и налогах, высоких ставках кредитования компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, которые попросту губят приморский агропром. Если б я выступил с подобной речью у нас в Приморье, то краевые СМИ просто промолчали бы. И понятно почему. А Московский экономический форум - заметная площадка, на которой готовят предложения для правительства, обсуждая то, что важно для населения, то, что хотят услышать обычные люди. В Форуме принимают участие известные и, самое главное, уважаемые люди из различных сфер. Константин Бабкин, соучредитель Форума, лидер «Партии Дела» - один из них. Вот поэтому, наверно, и заметили мое выступление.

- Вы приняли приглашение, несмотря на то, что «прямую линию» многие называют постановочным шоу. Вас это не смутило?

- До конца, наверное, не понимал. Когда приехал и увидел, как все построено, то возникло желание сразу уехать. Но Владимир Путин сам дал возможность задать вопрос многим гостям из зала. Он показывал на гостя, тот поднимался и задавал вопрос. Не совсем разочарованный ушел оттуда.

- Во время включения с острова Сахалин бывшие сотрудники рыбокомбината рассказали о задержке зарплаты на полгода. Кроме того, у них не было возможности покинуть остров. Фактически была озвучена проблема процветающего рабства. Ведь вы поднимали эту проблематику буквально месяц назад на Московском экономическом форуме. Получается, эта проблема повсеместно распространена на Дальнем Востоке?

- Действительно, случай не единичный, думаю, проблема распространена не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом. Просто подобную информацию стараются до президента не доводить. А людям, поднявшим вопрос о рабстве, возможно, еще аукнется. Потому что ко мне прокуратура пришла сразу, после того как я озвучил эту проблему на Московском экономическом форуме. Но меня это не остановит. Я действительно считаю, что скоро часть населения будет в рабстве. Впрочем, многие категории наших граждан уже ущемлены в правах. Мизерные пенсии, маленькие зарплаты, высокая коммуналка - это те вещи, которые не дают нам жить свободно в нашей огромной стране с ее лесами, морями и земными богатствами. Вот сейчас изберут Госдуму полностью лояльную Правительству, и мой сценарий будет весьма реален.

- Сахалин был единственным включением с Дальнего Востока. Но ведь были озвучены далеко не все проблемы. О чем умолчали?

- Разумеется не все. Об основных проблемах я опять-таки уже рассказал еще на Московском экономическом форуме. Я буду говорить на примере территории Приморского края. У нас растет социальное напряжение. Разрушаются дороги, падают мосты, строят ФАПы, через которые отмывают деньги. Который год не могут достроить гостиницы, вбухивая в них миллиарды бюджетных средств, которые можно было бы направить на те же дороги, мосты, школы и клубы, на сельское хозяйство. В госпредприятиях «Примавтодор» и «Примтеплоэнерго» мотивируя оптимизацией, проводятся массовые сокращения. Без работы остаются сотни людей. Поэтому дороги у нас разрушаются, а будущей зимой Приморье может просто замерзнуть. Губернатор же увлечен только свои имиджем, построением вертикали власти из лично преданных людей, не зависимо от их профпригодности. В отношении несогласных предпринимаются меры. В муниципалитетах ворох проблем, а губернатор говорит, что у нас все прекрасно.

- После звонка омички часть Омска за сутки закатали в асфальт. Как думаете, стоит ли еще ожидать каких-либо перемен в стране после «прямой линии» или на этом всё?

- Это все делается для Москвы, для отчетности. А если в регионах какие-то вопросы возникают, стараются их замять. Кстати, мой вопрос президенту касался именно Приморского края. Но задать мне его не позволили. «Прямая линия» - это единственная отдушина в стране на сегодняшний день. Где люди могут выразить свою боль. А ее очень много. На Дальнем Востоке в частности. Правительство, партия власти очень сильно не дорабатывают, и последняя надежда граждан, последняя инстанция - это Президент.

Я думаю, что управлять страной в ручном режиме - неправильно. Потому что президенту его окружение говорит, что все классно, а сами грабят нещадно страну и население. А когда они доведут население до ручки, то соберут благополучно чемоданы и сбегут за рубеж, где у них уже давно пристроены жены, дети, счета и куплены особняки. У нас не работает вертикаль власти, и это все больше раздражает людей. Скоро, я думаю, может наступить точка кипения.

- В качестве примера того, что «Единая Россия» не всегда выигрывает на выборах, Владимир Путин привел выборы губернатора Иркутской области, на которых победил кандидат от КПРФ. Как думаете, для чего это было вставлено в сценарий?

- На сегодняшний день существуют сильные протестные настроения против Госдумы, в которой сидят приспособленцы из различных партий, которых все устраивает. Люди просто устали от них. Там одна только говорильня. Все эти КПРФ, ЛДПР и прочие - фиктивная оппозиция на сегодняшний день. Их устраивает ситуация, устраивают тёплые места в Госдуме, региональных парламентах. И как только власть замечает, что ориентир населения пошел в другую сторону, чтобы удержаться идут на произвол. Выборная кампания в Спасском районе, в которой лидировала «Партия Дела», - яркий тому пример. Когда люди за нас проголосовали, действующая власть приняла все меры, чтобы снять нас с выборов. Не получилось с выборов - отменили результаты через полгода, через суд. Вот так обстоит все на деле, а на словах побеждает оппозиция, и неважно, что псевдооппозиция. И вот для того и был приведен пример, якобы не переживайте, демократия у нас есть - вот она! Рассчитан пример был на аполитичных избирателей.

- Получается, что «прямая линия» обнажила главную проблему в стране: политическим кризис и несостоятельность действующей власти?

- Вы обратили внимание, сколько людей обращалось к президенту? Журналисты хвастались: три миллиона человек. Вот показатель кризиса власти! Люди ни во что и никому не верят. Последняя надежда на Президента. Это значит, на территориях власти совершенно не работают.

- В «Партии Дела» есть люди, способные принять на себя ответственность за регионы?

- В «Партии Дела» много достойных и успешных управленцев, начиная с лидера. Константин Бабкин добился фантастических результатов на своем поприще - четверть сельхозпроизводителей мира работает на технике, имеющей отношение к его холдингу. Естественно, что и вокруг него собралась команда людей, для которых первичным было стремление не к финансовым, а к инновационным результатам своего труда. Мы, «Партия Дела», объединяем людей дела, промышленников, аграриев, которые уже много добились своими силами и своими мозгами, имеют богатый многолетний собственный опыт. Это люди, которые в нашем бардаке и бесконечном давлении через административный ресурс умудряются работать и дают людям работу. Они же сегодня пытаются выстроить диалог с властью. Нам нужно донести до остальных, что есть люди, которые реально смогут что-то изменить в нашей стране.

- Для этого нужно быть услышанными в «высоких кабинетах»...

- И нас слышат в «высоких кабинетах». У нас есть собственная позиция, которую мы настойчиво озвучиваем и проводим. Мы предлагаем конкретный механизм решения проблем, а не только говорим о том, как все плохо и надо что-то менять. В итоге, например, в прошлом году удалось достучаться до правительства. И заработала программа государственного субсидирования предприятий сельского хозяйства при покупке отечественной техники. У наших производителей на фоне общемирового спада годовой рост составил 40%. По поступившим на этой неделе данным, продажи отдельных видов техники в первом квартале этого года выросли более чем вдвое. Довольно простая мера - а какой эффект. Ведь каждый понимает, что увеличение производительности в любой сфере говорит, прежде всего, о создании новых рабочих мест, а значит, росте благополучия граждан в этом регионе. Если бы ещё нас слушали не только об одной отрасли, но и обо всей экономической политике, - вся страна бы бурно развивалась. Ведь наша идея новой индустриализации и всесторонней поддержки отечественного производства находит широкий отклик - неслучайно сегодня партия представлена в почти 60 субъектах Российской Федерации.

- Лидера «Партии Дела» уже услышали. Буквально на днях его избрали председателем Совета по конкурентоспособности и промышленному развитию Торгово-промышленной палаты России.

- Теперь предложения «Партии Дела», которые озвучивались в рамках партийных мероприятий и Московского экономического форума, услышат и на еще более официальном уровне. Будем всем показывать огромный потенциал России, будем показывать, что его можно эффективно реализовать, и показывать, как это делать. Опыт у партийцев колоссальный.

- Позиции «Партии Дела» растут стремительно. Наверняка, также стремительно растет и количество сторонников курса партии?

- Да, это так. Просто многие управленцы в процессе производственной деятельности убедились, что успех только на 50 процентов зависит от тебя. А еще на 50 процентов - от условий, в которых ты работаешь. Нельзя быть погруженным только в производство - с существующей в стране экономической политикой у производства нет шансов. Но нужна настоящая политическая сила, а не фиктивная оппозиция. Я уже говорил ранее, мы стараемся доказать и доказываем, что способны на действенные, реализуемые и эффективные предложения. Поддерживая интересы предпринимателей, аграриев, отстаивая их интересы, мы и формируем реальную политическую силу.

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.