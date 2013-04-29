Сеул открыли для безвизового пребывания иностранцев на 72 часа

Правительство Республики Корея сделало очередной шаг для упрощения посещения страны туристами.

Согласно новому постановлению, иностранцы, которые делают пересадку в Международном аэропорту Инчон для путешествия в другую страну, имеют возможность пребывать в Корее в течение 72-х часов без оформления визы. Главным условием является участие в транзитной турпрограмме и наличие авиабилета для транзита в ближайшие 72 часа. Путешествовать можно в районе Сеула, Инчона и провинции Кёнгидо.

ZRPRESS.RU, Владивосток.