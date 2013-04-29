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Сеул открыли для безвизового пребывания иностранцев на 72 часа
29 Апреля 2013, 15:22 | Владивосток
Правительство Республики Корея сделало очередной шаг для упрощения посещения страны туристами.
Согласно новому постановлению, иностранцы, которые делают пересадку в Международном аэропорту Инчон для путешествия в другую страну, имеют возможность пребывать в Корее в течение 72-х часов без оформления визы. Главным условием является участие в транзитной турпрограмме и наличие авиабилета для транзита в ближайшие 72 часа. Путешествовать можно в районе Сеула, Инчона и провинции Кёнгидо.
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