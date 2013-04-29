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Во Владивостоке открылся II Российско-Японский Дальневосточный форум
II Российско-Японский Дальневосточный форум открылся 29 апреля в стенах кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Участниками форума стали представители власти, бизнеса и науки двух стран. Японскую делегацию возглавил президент Общества «Япония—Россия», член Палаты Представителей Японии и Ассоциации депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией господин Хатояма Кунио.
Форум проводится по инициативе Общества «Япония — Россия» и Приморской региональной организации «Общество дружбы с Японией» при поддержке Администрации и Законодательного Собрания Приморского края. Организаторами выступают ДВФУ, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Владивостокский филиал Российской таможенной академии, Приморская государственная сельскохозяйственная академия.
Открытие форума состоялось в круглом зале кампуса ДВФУ, где в сентябре 2012 года проходила встреча глав экономик АТЭС. К участникам обратился председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.
Среди основных целей Российско-Японского форума — развитие народной дипломатии, обновление платформы сотрудничества двух стран и содействие развитию Дальнего Востока. Примечательно, что проведение форума совпало с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву — первым за последние 10 лет, сообщает пресс-служба ДВФУ.
— Наше мероприятие не случайно проходит одновременно с визитом премьер-министра Японии, - отметил в приветствии ректор ДВФУ Сергей Иванец. - Господин Синдзо Абэв своем выступлении упомянул, что Япония может внести огромный вклад в развитие Дальнего Востока России. Уверен, этот вклад должен быть реализован не только в экономической сфере, но и в науке и образовании. Очевидно, реализация совместных проектов потребует квалифицированных трудовых ресурсов, и ДВФУ готов принимать активное участие в их подготовке.
Форум продлится два дня - 29 и 30 апреля — на нескольких площадках. Секция «Управление знаниями» будет работать на базе Научной библиотеки ДВФУ. Российско-японское партнерство в области энергетики, транспорта, логистики и таможенного регулирования обсудят на борту легендарного парусника «Надежда». Дискуссии о развитии сельского хозяйства пройдут в сельскохозяйственной академии в Уссурийске.
— В ходе встреч на площадках форума также обсуждается возможность увеличения числа студентов из Японии в ДВФУ. Японская сторона намерена приложить серьезные усилия по развитию двусторонних обменов, со своей стороны университет заинтересован в расширении такого сотрудничества, - сообщил ректор ДВФУ Сергей Иванец.
Заключительное пленарное заседание II Российско-Японского Дальневосточного форума состоится 30 апреля в 16:00 в конференц-зале Научной библиотеки ДВФУ.
Фото с сайта ДВФУ.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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