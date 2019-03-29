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Новый глава Владивостока избавился от троих заместителей
В администрации Владивостока произошли кадровые изменения. Заместители главы администрации Юрий Быстров, Игорь Ткаченко, Наталья Зубова покинули свои посты вчера, 28 марта, сообщили газете "Золотой Рог" в управлении муниципальной службы и кадров Владивостока.
Первым заместителем главы администрации Владивостока назначена Ольга Козерацкая. Константин Лобода назначен заместителем главы администрации города.
Напомним, Дума Владивостока на очередном заседании 28 марта провела голосование по кандидатурам на пост главы города, отобранным конкурсной комиссией. Голосами 23 депутатов мэром избран Олег ГУМЕНЮК, однако его поддержка была далеко не единогласной. Против голосовали 5 депутатов от КПРФ. Кирилл Григорьев получил 28 голосов против, Александр Юртаев - 27 голосов против и 1 депутат воздержался.
Таким образом, Олег Гуменюк считается избранным мэром Владивостока. Для сравнения, за кандидатуру Виталия ВЕРКЕЕНКО в декабре 2017 года голосовали все 32 депутата Думы Владивостока, принявших участие в заседании. В должность новый глава города официально вступит 5 апреля.
Сразу после подсчета голосов и оглашениям результатов, поздравить нового главу вышел вице-губернатор по внутренней политики Антон Волошко. Он отметил, что на плечи нового главы возложена серьезная ответственность, да и честь ему доверена немалая.
- Мы будем следить за вашей работой, но, уверен, что с поддержкой Губернатора края Олега Кожемяко, вы справитесь со всеми задачами, - отметил вице-губернатор.
Ещё выступая перед депутатами, Олег Гуменюк четко обозначил основные приоритеты работы: хозяйственная деятельности и никаких игр в политику.
- Владивосток достоин прекрасного будущего и вместе с вами эту мечту мы будем воплощать в жизнь, - подчеркнул Олег ГУМЕНЮК.
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