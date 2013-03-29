Владимир Миклушевский: Для меня этот год пролетел как один день…

«Большую встречу» можно смело назвать большой политической удачей приморского губернатора

Хорошо анонсированная и давно ожидаемая "Большая встреча" губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с представителями приморской общественности и СМИ, состоявшаяся на прошедшей неделе в кампусе ДВФУ на острове Русский, откровенно получилась. В смысле, за исключением нескольких вполне естественных шероховатостей, все прошло хорошо.

Организаторы действа сработали, чего уж там, исключительно грамотно, взвешено и профессионально вплоть до мельчайших деталей. Начиная с места проведения мероприятия – кампус ДВФУ на Русском, в котором прошлым летом прошел саммит АТЭС, большинство приморцев еще в глаза не видели. А, судя по реакции, давно хотелось. Даже без зеленых лужаек и в окружении посеревшего на зиму леса кампус производит впечатление.

Фуршет для начала

Также грамотным действием стал импровизированный фуршет перед трехчасовой встречей. И дело даже не в аппетитных кружочках охлажденной телятины, с пылу с жару люля-кебабах, таящих во рту ломтиках лосося, ну, и так далее, а в том, что без малого 800 человек, приехавших из 34 муниципальных образований края, после долгой дороги в конференц-зал входили уже отдохнувшие, сытые и довольные. Забота о людях? Естественно. Но и психология тоже, знаете ли…

Журналистская братия до «Большой встречи» не раз пыталась провести параллель между предстоящим мероприятием, инициированным командой приморского губернатора, и традиционными Большими же пресс-конференциями российского президента. Но, как выяснилось, если идеологически оба действа в чем-то схожи, то уже с первых минут «Большой встречи» стала понятна принципиальная разница – тон на встрече с приморским губернатором задавали представители общественности, а не журналисты.

Более того, иногда складывалось впечатление, что пишущая братия на этом празднике общения главы края с народом из глубинки вообще была лишней. Не формат. А что касается владивостокских СМИ, то они и вовсе в какой-то момент приуныли - даже то звезда, то ли гроза таких вот «больших встреч» главный редактор «Народного вече» Мария СОЛОВЬЕНКО на сей раз была вяла и нерешительна.

Просто «Большая встреча» с лидером края для них, скажем откровенно, далеко не эксклюзив. Миклушевский – политик открытый и для них практически всегда в доступе, поэтому и особых сокровенных вопросов, вынашиваемых месяцами, в головах журналистов в принципе быть не могло. Более того, было даже как-то неудобно занимать время своими «глобальными» вопросами, тогда как народ из глубинки, список вопросов у которых часто составлялся целыми коллективами, а то и селениями, откровенно рвался к микрофонам, пытаясь рассказать губернатору о своих проблемах. Вот так спросишь о перспективах вложений инвестиций в краевую экономику, а где-то в итоге клуб или школу закроют, потому как из-за тебя, городского умника, кто-то не достучался и недонес…

Примерно также смотрятся вопросы «приближенных» столичных журналистов во время Больших пресс-конференций Владимира ПУТИНА. Журналисты из глубинки, пользуясь редчайшей возможностью, - ему о замерзающих городах и голодающих стариках, а столичные золотые перья – о реакции России на решение европейского Центробанка разрешить ряду стран увеличить бюджетные дефициты. А драгоценное время уходит…

Ну и о губернаторе. Год нахождения нашего Владимира Владимировича у власти явно не прошли даром. Он в курсе. Губернатор с легкостью воспринимал название далеких сел и деревень, реально представляя, где и что находится. Показал он свое знание и сути большинства региональных проблем. А если чего и не знал, то сказал, что обязательно разберется.

Большая разница

Думается, специально к данной встрече были припасены несколько резонансных решений. К примеру, о предоставлении бесплатных земельных участков семьям с двумя детьми, о решении вопроса о статусе ветерана труда, о доплатах пенсионерам и прочее.

Миклушевский умело держал публику. Говорил то, что нужно было говорить. Пара-тройка удачных шуток явно пришлись к месту. По части общения с людьми нынешний губернатор разительно отличается в лучшую сторону от своего предшественника. И ладно бы банальное неумение держаться на публике. Все мы не Демосфены… Как-то раз откровенно обиженные и даже оскорбленные жители одного из поселков края прислали в редакцию запись редкого общения приморского экс-руководителя с народом... После увиденного остался только вопрос к тем, кто такого руководителя нам назначал и переназначал. Ну, да ладно…

Отдельно хотелось бы похвалить работу модераторов столь непростого мероприятия. Как и волонтеров, которые вроде как особо «не отсвечивали», но в нужный момент всегда оказывались рядом.

Ну а теперь вкратце напомним читателям о наиболее резонансных словах губернатора.

"Для меня этот год пролетел как один день. Он был насыщен работой, почти без выходных. Но я хочу поговорить о будущем, о том, что не решено", - начал Владимир Миклушевский...

Всем земли! Бесплатно…

Приморские семьи с двумя детьми смогут бесплатно получить землю для строительства собственного жилья. Это одно из самых резонансных обещаний Владимира Миклушевского.

«Вы все знаете, что сегодня в собственность Приморского края передается более 100 тыс. гектаров неиспользованных земель Министерства обороны. Эти земли пригодны для строительства жилья и сельскохозяйственных нужд. Я хочу, чтобы они достались жителям Приморья», - сказал Владимир Миклушевский.

Напомним, в Приморье уже действует программа по бесплатному выделению земли семьям, имеющим трех и более детей. Более 600 семей уже получили участки под строительство.

Глава края отметил, что подпишет постановление о создании рабочей группы, которая займется разработкой «Закона об освоении земли». Закон позволит приморским семьям получить землю бесплатно и построить на ней дом.

Некую прибыль оставьте себе

"Я сегодня подпишу соответствующий законопроект, касающийся налоговых инициатив. Внесу его на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края. Это законопроект по "гринфилдам", или говоря простым языком новых производств с нуля "в чистом поле"- сказал Владимир Миклушевский во время "Большой встречи».

По его словам, льготы будут касаться инвестиций от 150 млн рублей и выше. "Будут включать в себя два периода. Первые 5 лет - ставка налоговая "ноль", я говорю о налоге на прибыль. Следующие 5 лет - 5%. По налогу на имущество - первые 5 лет "ноль", вторые 5 лет - 0,5%. Таким образом мы существенно улучшаем условия работы инвесторов", - пояснил губернатор.

Он напомнил, что сегодня ставка налога на прибыль составляет 20%, в том числе 18% - региональная, 2% - федеральная.

Среди приоритетных проектов, которые будет поддерживать краевая власть, - прежде всего обрабатывающие производства и туризм.

Правда, тут есть одно «но». Весьма трудно представить производственное предприятие, которое начало бы давать прибыль, к примеру, через год после создания. По сегодняшним российским меркам, получение прибыли и через 10 лет – это неплохой строк. Напомним, что полпред/министр Виктор ИШАЕВ в свое время заявил, что средняя рентабельность дальневосточного бизнеса едва достигает 15-17%, а это примерно равно процентам по кредитам, которые бизнес платит банкам. То есть, и давно созданные компании региона фактически работают на грани рентабельности. Вывод: объявленные налоговые льготы на словах смотрятся красиво, но в реальности, увы, мало кому интересны.

Кроме того, сообщил губернатор, часть передаваемых Приморскому краю неиспользуемых земель Минобороны будет использоваться для организации индустриальных парков. Это площадки, готовые для организации производства. К ним подведены коммуникации, участки должным образом оформлены, а значит, заведомо отметается возможность для коррупционных схем. И создание индустриальных парков - важная часть работы по созданию в Приморье благоприятного инвестиционного климата.

Завод СПГ будет. Но после экспертизы

Губернатор Владимир Миклушевский поддержал инициативу ученых и общественности провести независимую экспертизу проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хасанском районе Приморья на соответствие всем экологическим нормам.

"Прежде чем говорить о том, что завод СПГ принесет вред экологии, надо познакомиться с проектом и после этого делать выводы. Я поддерживаю предложение сделать независимую экологическую экспертизу помимо официальной, государственной", - сказал Владимир Миклушевский.

Губернатор также отметил, что при обсуждении необходимо учитывать интересы местных жителей, которые обращались к губернатору с просьбой обеспечить их рабочими местами.

Кроме того, представитель Хасанского района рассказала о планах строительства в поселке Славянка угольного терминала.

«Жители района против этой стройки, поскольку угольный терминал нанесет непоправимый ущерб нашей природе. Мы не против экономического развития, но оно не должно быть в ущерб экологии», - считает представитель территории.

Глава края согласился с этим мнением: «Хасанский район - это жемчужина не только Приморья, но и всей страны. И если терминал нанесет вред природе, значит, он не нужен. Тем более что сегодня есть современные, щадящие технологии углепогрузки». По словам Миклушевского, любой проект будет обсуждаться - в ходе общественных слушаний, круглых столов, экспертных советов.

Шахтеров спасают от газовой атаки

Отвечая на вопрос о перспективах угольной отрасли в Приморье, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отметил программу перевода мазутных котельных на уголь.

"Тем самым мы решаем сразу две задачи - снижаем стоимость услуги отопления для населения, поскольку уголь дешевле мазута. С другой стороны - увеличивается потребление местного угля", - подчеркнул Губернатор.

По словам Владимира Миклушевского, снижение потребления местного угля произошло после перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на газ.

"Помимо модернизации котельных малой энергетики, потребление угля увеличится и после строительства Уссурийской ТЭЦ», - отметил глава региона.

Бюджетникам добавят. Потом еще. И еще…

"Повышение заработной платы работников бюджетной сферы под моим личным контролем", - сказал Владимир Миклушевский. Он сообщил собравшимся о планах по масштабному повышению зарплат приморским педагогам, врачам и прочим бюджетникам. Перспективы просто головокружительные. Что и подозрительно.

Так, весьма спорным выглядит пожелание губернатора наращивать зарплату не по профессиональным группам, а по персоналиям. Дескать, хорошие врачи и хорошие учителя должны получать больше посредственностей. И решать это должны руководители школ и больниц. Не хотелось бы никого оскорблять и в чем-то подозревать, но в такой практике заложен большой потенциал скандальности и даже откровенной коррупционности. С персональными доплатами в армии все помните, чем дело закончилось? Их в большинстве случаев стали получать «приближенные» офицеры или те, кто исправно платил с этих денег своему командиру откат.

Цирк отремонтируют на деньги «Газпрома»

В ремонт здания цирка во Владивостоке будет инвестирован 1 млрд руб. Об этом сообщил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Владивостокский цирк - это что-то ужасающее, ремонтом его давно надо было заняться. И этот год я не сидел сложа руки. Компания ОАО "Газпром" инвестирует в ремонт фасада и внутренних помещений 700 млн руб. Еще 300 млн даст бюджет. Ремонт начнется уже в этом году", - сообщил губернатор.

Мэром Владивостока должен быть…

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона сообщил о том, что поддержит на выборах мэра Владивостока того кандидата, который в своей предвыборной программе гарантирует в течение 5 лет решить жилищную проблему для не менее 20 тысяч семей.

Немного о личном

У главы региона также спросили, легко ли быть губернатором-варягом.

"Я хоть и живу здесь недолго, но для меня это земля родная. Здесь в 1946 году в Партизанске родился мой отец. И я сейчас даже думать не хочу об отъезде", - ответил глава Приморья.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сейчас в Приморье начата работа по многим долгосрочным программам, многие из которых рассчитаны на несколько лет.

«Ряд программ будет выполняться по плану в течение 5 и более лет. И я хочу увидеть результаты их выполнения», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Губернатора спросили, зачем ему сразу три коммуникатора «Айфон»? «Меня часто спрашивают, зачем мне три «Айфона». Да, очень просто: один у меня для работы; по второму я звоню жене, а по третьему – сами догадайтесь, кому, - нашелся Миклушевский. – А если серьезно, мне нравятся модели этой марки, но одного для работы катастрофически не хватает. Как только «Эпл» сделает трехсимочный «Айфон», я себе куплю такой».

Один из приглашенных поинтересовался у главы региона, что для него счастье.

"Сейчас мы живем все вместе - моя жена и сын, который недавно к нам присоединился. Он поступил в аспирантуру ДВФУ. И как бы поздно я ни приходил домой после работы, они меня всегда ждут. Это счастье. А еще очень важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Работа занимает в моей жизни много времени, и, когда я вижу глаза людей, которым смог чем-то помочь, - это тоже счастье", - рассказал Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.