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Первый вице-мэр Наталья ВОЙНОВСКАЯ уходит в отставку
Заместитель главы администрации Владивостока Наталья ВОЙНОВСКАЯ ушла с высокого поста по собственному желанию, сообщает Primamedia.ru со ссылкой на источник в администрации краевого центра.
Наталья Войновская отвечала за реализацию кадровой политики, взаимодействие с органами государственной власти. Кроме того, в сферу ее ответственности в последние месяцы входило коммунальное хозяйство города.
- Наталье Войновской уже давно предлагали занять руководящую должность в ООО «УК «Востокцемент». Учитывая, что осенне-зимний пик нагрузок в коммунальной сфере пройден, беспокойства по поводу нормального завершения отопительного сезона нет, в конце марта она решила покинуть пост первого вице-мэра. Заявление об отставке подписано главой Владивостока 28 марта.
Отставка Натальи Войновской сталав администрации Игоря Пушкарева девятой кадровой ротацией на уровне вице-мэров. За неполные три года с момента выборов градоначальника в 2008 г. свои должности покинули заместители главы администрации Владимир ШЕЯНОВ, Александр ЧАВЫЧАЛОВ, Константин МЕЖОНОВ, Александр ЗУБРИЦКИЙ, Сергей ЧЕРКАСОВ, Максим ВЕНЕДИКТОВ, Тамара БОКИЕВЕЦ, Леонид КОКОВКИН.
Чаще всего - в четырех случаях из девяти - свои посты оставляли заместители, курировавшие в администрации сферу жилищно-коммунального хозяйства - должность зама по ЖКХ чиновники мэрии Владивостока даже прозвали «расстрельной».
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