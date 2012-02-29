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Нынешнее развитие Приморского края никак не соответствовало его возможностям - Ишаев

29 Февраля 2012, 14:34 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев назвал отставку губернатора Приморского края ожидаемой.

«Одной из главных причин отставки губернатора Приморского края Сергея Михайловича Дарькина является низкий уровень доверия населения к региональной власти», - заявил полпред.

«Это было ожидаемое решение. Рейтинг власти в Приморском крае снижался, несмотря на то что федеральные органы власти очень много усилий прилагают для развития Приморского края, и решение о проведении саммита АТЭС во Владивостоке было продиктовано не тем, чтобы провести саммит, а тем, что надо было вложить серьезные средства в развитие этого региона», - сказал В. Ишаев журналистам в среду.

По его словам, нынешнее развитие Приморского края «никак не соответствовало его возможностям».

Полпред отметил, что у жителей края было достаточно высокое протестное настроение.

«Приморский край всегда штормило, люди обращались в прямом эфире к Председателю Правительства Владимиру Владимировичу Путину. Вспомните последний случай, когда обратился предприниматель. Премьер в ответ сказал даже больше, что в регионе есть вопросы коррупции и криминала», - добавил полпред.

В. Ишаев также считает, что решение об отставке С. Дарькина будет правильно воспринято жителями Приморья. «Мнение людей учтено», - подчеркнул полпред Президента.

Он добавил, что, по его мнению, ошибочно связывать вопросы подготовки к саммиту АТЭС с деятельностью одного руководителя, так как большое внимание развитию Приморья уделяют федеральное правительство.

Касаясь сроков сдачи объектов саммита, В. Ишаев, сообщил, что работы идут в основном в графике. Есть некоторое отставание по строительству нового здания аэропорта и обновлению фасадов зданий в городе.

Кроме того, считает В. Ишаев, необходимо срочно решить вопрос с водоснабжением зданий и сооружений на острове Русский, где пройдут основные мероприятия саммита.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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