Отставка Дарькина была ожидаемой

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. Отставка губернатора Приморского края Сергея Дарькина была ожидаемым событием в связи со снижением рейтинга власти в регионе, сообщил на пресс-конференции в среду в Хабаровске полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник принял досрочную отставку Дарькина по собственному желанию. Дарькин занимал пост губернатора более десяти лет - с лета 2001 года.

"Это было ожидаемое решение. Мы прекрасно понимаем, что рейтинги власти в Приморье снижались независимо от того, что федеральные органы власти прилагают много усилий для развития края", - сказал Ишаев.

По его словам, уровень недовольства властью в Приморье в последние годы всегда был выше, чем в других регионах Дальнего Востока. Полпред отметил, что жители края должны правильно оценить отставку губернатора, пишет РИА "Новости".

"Их мнение было учтено в решении руководителя государства", - добавил Ишаев.