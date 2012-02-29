НЭП по Путину

Третий номер подряд читатели «ЗР» активно обсуждают статьи кандидата в президенты Владимира ПУТИНА – бизнесмены, руководители предприятий, владельцы малого и среднего бизнеса выражают свое отношение к инициативам премьера, изложенным в статьях «Демократия и качество государства» и «Строительство справедливости. Социальная политика России». Однако самой главной для деловой газеты, как и для всего бизнес-сообщества, стала статья «О наших экономических задачах».

Обсудить основные тезисы статьи, а точнее, концепт новой экономической политики, и сделать свои предложения по развитию экономики региона «ЗР» пригласил за круглый стол представителей малого и среднего бизнеса. Ведь именно им наиболее очевидны те проблемы, которые сегодня существуют, именно от них должны исходить инициативы, которые подстегнут развитие экономики и предпринимательства. В ходе круглого стола они спорили, приводили примеры из собственного опыта, предлагали новые идеи.

Россия сегодня уступает развитым экономикам по производительности труда в три-четыре раза. А что это значит? В масштабах страны низкая производительность труда – это глобально неконкурентоспособная экономика. Для конкретного человека низкая производительность труда – это «плохая работа», которая не может обеспечить хорошую зарплату.

В.В. Путин

Елена БАРКОВА, генеральный директор ОАО ИК «Золотой Рог»:

- Самый сильный костяк на Дальнем Востоке - это предприниматели. Но в последние годы мы наблюдаем в регионе разрастание доли государственной экономики. Это подстегнуло сокращение числа предпринимателей и способствовало оттоку среднего класса из Владивостока. Сегодня в новой экономической политике России нужно предусмотреть такие условия, которые бы закрепляли наиболее деятельных, предприимчивых, инициативных людей здесь, на Востоке России. Ведь последние исследования неутешительны: желающих делать бизнес в нашем регионе 25-30%. В той же Америке бизнесом готовы заниматься 50% населения. Это говорит об истощении активного населения, и одними капиталовложениями эту проблему развития территории не решить.

Марина ШЕМИЛИНА, председатель Общественного совета предпринимателей Приморья:

- Мне часто приходится общаться с молодым поколением, и я вижу, что они действительно не хотят заниматься бизнесом. Я начинала бизнес в 90-х годах, моей дочери сейчас 26 лет, и она ни за что не хочет заниматься бизнесом. Но это не потому, что она неактивна. Просто она наблюдала, как мы начинали бизнес в 90-е, когда мы не видели ни семьи, ни детей. Это был каторжный труд. Разговариваю с другими предпринимателями – такая же ситуация, дети вполне успешных предпринимателей бизнесменами быть не хотят. Но сегодня, как бы мы ни критиковали власть, все равно ситуация изменилась. И если бы начинали бизнес сегодня, то и наши дети смотрели бы на бизнес по-другому.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- Людей, которые могут заниматься бизнесом – имеют для этого достаточный интеллект, волевые качества и т. д., в обществе всегда примерно одно и то же число. Вопрос в том, почему они сегодня не хотят заниматься бизнесом. Мне кажется, это порождение нашей экономики. Сегодня нарушены причинно-следственные связи: хорошая жизнь не зависит от того, насколько качественно ты работаешь. А везде транслируются примеры того, что состояния нажиты нечестным трудом. В своей статье Владимир Путин пишет про производительность труда – и это ведь действительно очень большая на сегодняшний день проблема. Производительность у нас отстает не только в производстве в 3-4 раза. Наши менеджеры по продажам, маркетологи, управленческое звено, они работают в 3-4 раза хуже, чем их коллеги за рубежом.

Марина Шемилина: - Понятие заработная плата потеряло свой смысл в принципе. У нас нет понятия, что ее нужно зарабатывать. Наши работники говорят только о том, что зарплату нужно постоянно повышать, независимо от производительности труда.

Галина Попова: - Почему молодежь не идет в предпринимательство – у них есть альтернативы: папа с мамой, которые заработали деньги тяжелым трудом и готовы их содержать. Негативно на рынке сказывается и надувание зарплат в крупных корпорациях – ведь там зачастую можно плохо работать и хорошо получать. В то время когда в бюджетном секторе постоянно повышают зарплату, не требуя при этом повышения производительности труда, малому бизнесу приходится конкурировать с государством за сотрудников. И молодежь не идет в бизнес, где нужно много работать, зарплату в 20-30 тысяч они могут спокойно заработать в других местах, особенно не напрягаясь. Поэтому молодежь выбирает те места, которые «теплее». Мне очень понравилось, что в статье объяснено, почему это так. Мы прошли через этап деиндустриализации, у нас действительно уничтожены рабочий класс и инженерно-техническая интеллигенция, которые несли определенные ценности. Хотелось бы еще услышать о реальных путях выхода из этой ситуации.

«Киты» не должны мешать нормальному развитию частного бизнеса в своих секторах, оттирать частных предпринимателей от наиболее выгодных проектов.

В.В. Путин

Марина Шемилина: - На прошлой неделе я посетила два мероприятия. Заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Приморья и встречу полпреда Виктора ИШАЕВА с общественными организациями предпринимателей Дальнего Востока в Хабаровске. Надо сказать, что Приморье, несмотря ни на что, выглядит лучше всех остальных регионов Дальнего Востока. Сегодня здесь идут грандиозные стройки. Но почему у предпринимателей они вызывают неудовлетворенность? Казалось бы, все должны радоваться, для нас создают инфраструктуру. Но малый бизнес недоволен. Почему? Потому что он не видит себя в этих стройках. Строят аэропорт, это ведь прекрасно, но где открытость предложений для малого бизнеса по заполнению этого аэропорта. Далее, программа по малой авиации. У нас в крае в ней участвует арсеньевский завод «Прогресс». Где у нас кластеры, которые так активно развиваются за рубежом? Здесь должна быть открытость информации. Тот же Русский остров сейчас осваивается – предприниматели просто не знают, что там будет и какие проекты от них были бы востребованы. Вот построили Снеговую Падь – и ни одного магазина!

Мы уже много лет проработали в бизнесе, мы можем где-то свои деньги вложить, где-то подсказать начинающим, куда выгоднее инвестировать. То, что в других регионах называют бизнес-карты, у нас этого нет. Если «Соллерс» здесь открывает сборку, то вокруг него должно рождаться производство различных деталей. Понятно, что «Соллерс» – крупное предприятие, но вокруг него должны быть «малыши». Так во всем мире.

Юрий КОРСАКОВ, генеральный директор ОАО «АКСО», член Народного фронта в Приморье:

- Мы, кстати говоря, с руководителем Приморского отделения «ОПОРЫ России» Игорем САВИНОВЫМ полтора года назад пришли на «Соллерс» с вопросом: где мы можем применить свои силы? Нам предложили прачечную открыть, клининговые услуги оказывать. Но наше предложение делать лобовые стекла, например, так и осталось без ответа.

Павел ГЕТМАН, ИП, директор ООО «Рынок Березка», член правления НП «Лига торговых предпринимателей»:

- Для чего работает каждое предприятие – прибыли ради. И «Соллерсу» дешевле привезти те же стекла, чем покупать здесь, у местных предпринимателей. Потому что себестоимость производства здесь слишком высока. И пока на уровне субъекта не будут созданы такие условия, чтобы дешевле было производить здесь, все будет завозиться в край из-за его пределов.

У меня, например, есть проект по созданию фермерского хозяйства. Хочу сделать современную ферму по производству мяса. Но это мясо должно быть дешевле за счет чего-то. Иначе это будет невыгодно. Или почему наши овощи проигрывают по цене китайским – у нас 90% их стоимости зимой – это отопление в теплицах. Еще один сложный вопрос – это рабочая сила. Она у нас слишком дорогая с низкой производительностью труда. И не только в сельском хозяйстве – сегодня нанять продавцов на рынок – очень большая проблема. А требования потребителя к качеству сервиса постоянно растут.

Александр БОРДЮГ, ООО «Титул-ДВ», представитель Дальневосточной гильдии риелторов:

- Основой экономики должен стать малый бизнес, поэтому сегодня нам нужно воспитывать лидеров в наших детях. Вопрос воспитания кадров – один из самых главных, по моему мнению. Мы, как никто другой, по нашему бизнесу ощущаем, что есть отток квалифицированных кадров, предпринимателей с коммерческой жилкой и т. д. Почему они уезжают? Да, «Соллерс» открыли, аэропорт, но это не для них. Нам, к сожалению, очень часто приходится продавать объекты тех, кто уезжает. И очень редко, кто приезжает с желанием что-то купить. Как закрепить бизнес в Приморье? Любой бизнес начинается с недвижимости. У нас доступности в этом нет. Что аренда, что земля - все очень дорого.

Павел Гетман: - Я для себя нашел такой выход: мы должны закрепиться в школах, в каждом классе должны найти лидера. И начать этих лидеров обучать со школьной скамьи. Делать для них бизнес-тренинги, чтобы у них появились организационные способности, чтобы они смогли вести за собой не на преступления, а на создание дела. Второй вопрос для меня как предпринимателя: самое главное – это платежеспособное население. Но если люди будут уезжать, любой бизнес умрет. Нам нужно, чтобы сюда был приток населения. Что можно сделать? Земли у нас много, а мы завозим мясо и овощи из других стран. Что мы, не можем их производить? Китайцы же открыли здесь фермы. Уже парное мясо едим, которое они производят на нашей территории. Значит, и мы можем здесь производить.

Марина Шемилина: - Стратегия развития Дальнего Востока подразумевает выделение земельного участка каждому дальневосточнику. Если бы эта фраза из стратегии приобрела законодательную форму, мне кажется, что это было бы хорошее подспорье для того, чтобы народ не уезжал. Если у тебя есть земля, то ты десять раз взвесишь, прежде чем это продать и уехать. Мне кажется, что в этом направлении нужно работать.

Многое из того, что нас сегодня привычно окружает, казалось фантастикой лет пятнадцать-двадцать назад.

В.В. Путин

Павел Гетман: - Хочется отметить, что сегодня очень многое зависит от нашей с вами инициативы. Задача общественности добиваться нужных нам условий от чиновников. К сожалению правовая грамотность у наших предпринимателей очень низкая – многие не знают свои права. И в этом виноват не президент. В этом виноваты порой мы сами. Значит, наша задача, выбирать депутатов и создавать через них условия для нормального существования бизнеса. Да, достучаться тяжело, но пошагово мы уже многого достигли. Однако инициативы пока недостаточно. Предприниматели не могут понять, что, защищая себя, свой бизнес, они защищают всех предпринимателей, создавая новые условия для развития.

Марина Шемилина: - Я занимаюсь общественной деятельностью уже 12 лет и могу привести миллион примеров, когда мы пробили принятие различных нормативных актов, которые пошли на пользу предпринимательству. Несмотря на то что предпринимательское сообщество - вроде бы активный слой населения, очень часто их активность заканчивается на собственном бизнесе и сегодняшнем дне. Например, на Сахалине предпринимателям разрешили приватизировать всего 300 кв. метров и дали два года рассрочки. Мы же добились того, что наши предприниматели получили 1000 кв. м и 5 лет рассрочки без процентов. Это самые льготные условия во всей России. И этот проект мы подали очень оперативно – только вышел федеральный закон, мы быстро сориентировались и подали документы первому вице-губернатору Приморья Александру КОСТЕНКО. На самом деле, когда чиновникам приносишь готовый и грамотный проект, они только рады. За столько лет работы я пришла к выводу, что ленивые не только предприниматели. Чиновники тоже ленивые. Программа поддержки предпринимателей в Приморье - одна из самых лучших. Но это заслуга опять же предпринимательского сообщества. Власти, какой бы хорошей она ни была, очень трудно представить, что нам нужно.

6 лет назад мы говорили о том, что в крае должны выделяться хоть какие-то деньги на развитие предпринимательства. Дождались, деньги выделяются. Что вы думаете? - муниципалитеты возвращают деньги. Муниципалитеты не могут эти деньги освоить. А когда приходят федеральные деньги, край предлагает муниципалитетам, они не хотят их брать. Нет денег – нет проблемы. И от этого бюджеты остаются неосвоенными, потому что нет инициативы. 10 лет назад мы не могли подумать, что такая проблема появится. Мне кажется, что сами предприниматели должны быть более активными.

Расчистить поле для бизнеса, который готов побеждать в честной конкуренции, - это фундаментальная, системная задача. И решение здесь лежит не в плоскости экономической политики. Мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть в России. Демонтировать обвинительную «связку» правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов. Новая стратегия должна основываться на «презумпции добросовестности» бизнеса - исходить из того, что создание условий для деятельности добросовестных предпринимателей важнее возможных рисков, связанных с недобросовестным поведением.

В.В. Путин

Галина ШКАРУПА, генеральный директор ООО «Восток-Инвест-Сталь»:

- Как можно сегодня вести бизнес? Один мой знакомый решил открыть свой бизнес, честно платил налоги, постоянно обновлял и ремонтировал технику, обучал персонал. В итоге – убытки в полтора миллиона. Он хотел качественно оказывать услуги, но они в результате никому не нужны – рядом работает компания, которая налогов не платит, в парк не вкладывается, но цены у нее ниже. Получается, один работает честно, но себестоимость у него запредельная. А другой – просто не платит налоги.

Марина Шемилина: - Незаконное предпринимательство - это бич нашей системы. Сфера оказания услуг населению – это незаконная предпринимательская деятельность сплошь и рядом. Мы уже устали поднимать этот вопрос. Получается, отсутствие ценника в магазине на алкогольную продукцию грозит штрафом в 30 000 рублей. А рядом стоит ларек, торгующий незаконно алкогольной продукцией – у него штраф будет 500 рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. Мы планируем выйти с новой законодательной инициативой. Путин в своей статье тоже про это говорит - вся правовая и судебная системы должны быть направлены не на поиски недоделок у законного предпринимателя. Она должна быть направлена в первую очередь на борьбу с незаконным предпринимательством.

Нам необходимо раз и навсегда отказаться от соблазна подстраивать налоговую систему под растущие расходные обязательства. Такая политика усиливает неопределенность экономической среды для бизнеса, серьезно ухудшая тем самым инвестиционную привлекательность нашей экономики.

В.В. Путин

Елена Баркова: - 10 лет мы шли к тому, чтобы малый бизнес вышел «из тени», мы стали платить всем зарплату «в белую», все налоги. Но нам вдруг так повысили социальный налог, что все вновь ушло «в тень». В этой статье Путин говорит о том, что нужно ужесточить наказание, но, мне кажется, нужно создавать условия для тех, кто работает законно.

Марина Шемилина: - Иногда складывается впечатление, что в нашем государстве правая рука делает одно, а левая – другое. Сначала идет послабление, мы начинаем дышать полной грудью, потом раз – и опять ужесточение. Причем от повышения социального налога желаемого эффекта не добились, и они уже признают это на всех уровнях.

Галина Попова: - На мой взгляд, Дальний Восток очень подходит для того, чтобы именно здесь сделать экспериментальную площадку по развитию бизнеса – дать Дальнему Востоку преференции, создать здесь особую льготную зону по налогам.

Елена Баркова: - Мы сегодня в неравных условиях с государственными структурами по оплате труда. Бизнес вынужден платить районный коэффициент, дальневосточные надбавки и т. д. А ведь раньше мы платили налоги только за оклад. Причем эта льгота досталась нам, дальневосточникам, еще от царских времен. Для того чтобы развивать российские окраины, необходимо в первую очередь создать условия для заинтересованности бизнеса. Сколько бы нам ни делали мосты, дороги, пока бизнес не будет вокруг себя обустраивать среду, ничего не будет. В статье Путина даны острые проблемы экономики и бизнеса. Но пути решения мы должны найти общими усилиями. Сегодня специализация Приморья – купи-продай. Переломить эту специализацию и сделать более стабильным население - для этого необходимо развитие новых производств. Нам в Приморье нужна другая структура экономики. И об этом сегодня должна думать не только власть, но и бизнес, занимая активную общественную позицию. И как вы верно заметили, это зависит не от одного Путина.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".