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Дарькин ушел в отставку по состоянию здоровья
ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля, ZRPRESS. Временно исполняющим обязанности губернатора Приморья назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский.
Президент России Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Приморского края Сергея Дарькина.
Губернатор Приморья ушел в отставку в том числе и по состоянию здоровья, а новых губернаторских увольнений в ближайшее время не будет, заявила сегодня пресс-секретарь президента Наталья Тимакова: «Насколько мне известно, никаких других заявлений нет. В ближайшее время отставок других губернаторов не планируется».
Речь, прежде всего, о том, что газета "Известия" ранее сообщала со ссылкой на неназванные источники, что на этой неделе своих постов по решению главы государства могут лишиться губернаторы нескольких регионов - Приморского края С. Дарькин, Саратовской области Павел Ипатов, Кировской области Никита Белых и Пермского края Олег Чиркунов.
Однако The Moscow Post пишет, что на самом деле Дарькина попросили «добровольно» уйти в Кремле, так как к нему слушком много претензий, сообщили корреспонденту The Moscow Post в Администрации Президента РФ. Напомним, на прямой линии с Путиным бизнесмен Голдобин пожаловался на губернатора и обвинил его в коррумпированности.
Судя по всему, визит премьера Путина, ранее планировавшийся во Владивосток, не состоялся – видимо, все уже было решено и с губернатором было уже не о чем разговаривать.
"Золотой Рог".
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