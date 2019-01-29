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Приморье получит деньги на столицу

29 Января 2019, 12:45 | Владивосток

Пока неясно сколько

Приморскому краю будут выделены дополнительные деньги на социальное развитие в связи с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровского края во Владивосток, сообщает газета «Золотой Рог».

«На социальное развитие Приморского края мы выделяли 5,1 млрд рублей. Дополнительно мы еще будем выделять деньги в связи с подписанием указа президента РФ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа», - заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ во вторник во Владивостоке на совещании по вопросу реализации Плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

Вице-премьер не уточнил, какая именно сумма будет выделена на столичный вопрос.

По данным пресс-службы администрации Приморья, край запросило у Минвостокразвития дополнительно 10,5 млрд рублей на реализацию Плана социального развития центров экономического роста. При этом регион уже получил 5,1 млрд рублей на 2018-2021 годы.

Досье газеты «Золотой Рог»

13 декабря 2018 года президент России Владимир ПУТИН подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска переедут полпредство и ряд других учреждений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: финансирование  Хабаровск  бюджет  перенос  Юрий Трутнев  Владимир Путин  столица 



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