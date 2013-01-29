Вьетнам рассматривает Владивосток в качестве перспективного центра международного сотрудничества

Сегодня, 29 января, администрацию Владивостока с официальным визитом посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам, которую возглавляет заместитель председателя Национального собрания этой страны Уонг Тьу Лыу. С делегацией встретился заместитель главы администрации города Владивостока Роман Карманов.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Владимир Сапрыкин и начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко. Вьетнамскую сторону представляли депутаты и руководящие сотрудники аппарата Национального собрания, а также чрезвычайный и полномочный посол СРВ в России Фам Суан Шон и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Чан Зуй Тхи.

Роман Карманов приветствовал гостей от имени главы Владивостока Игоря Пушкарёва, который в настоящий момент участвует в работе проходящего в столице Приморья Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, и познакомил их с ходом преобразований города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обозначенных в ходе подготовки и проведения недавнего саммита АТЭС, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Сам факт, что в течение всего нескольких последних месяцев Владивосток принимает уже второй крупнейший форум самого высокого уровня, - подчеркнул Роман Карманов, - подтверждает открытость нашего города и его широкое признание как авторитетной международной коммуникативной площадки».

Уонг Тьу Лыу, со своей стороны, отметил, что для делегации Национального собрания Вьетнама это – первое посещение Владивостока, но все ее участники хорошо осведомлены о больших переменах, происшедших во Владивостоке в последние два-три года, и возросшей роли столицы Приморья на уровне Азиатско-Тихоокеанского региона. Руководство Вьетнама рассматривает Владивосток в качестве перспективного центра международного сотрудничества и стремится расширить уже имеющиеся взаимовыгодные связи на уровне малого и среднего бизнеса, образовательных и гуманитарных программ.

Участники встречи в администрации Владивостока обменялись мнениями по поводу конструктивного сотрудничества в различных областях политики, экономики, образования, торговли.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.