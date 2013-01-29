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Валентина Матвиенко: Приморье может стать новой точкой роста инновационной экономики России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила центр по проектированию, изготовлению и испытанию автономных необитаемых подводных аппаратов ДВО РАН. В поездке главу Совета Федерации сопровождал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Валентина Матвиенко и Владимир Миклушевский ознакомились с уникальными разработками приморских ученых. Директор института проблем морских технологий ДВО РАН Леонид Наумов сообщил, что сегодня центр готов изготавливать аппараты на отечественной базе. При этом производство приморских «батискафов», согласно проекту, дешевле иностранных в 10 раз.
«Потенциал ДВФУ и ДВО РАН позволяет создать в Приморском крае кластер, который может стать серьезной составляющей освоения региона. И тогда Приморье может стать новой точкой роста инновационной экономики России. Опираясь на нашу науку и образовательные комплексы, мы сможем двигаться именно в нужном направлении», - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации также отметила, что разработки ученых ДВО РАН полезны и в гражданских целях. Они дают возможность исследовать океан по всем аспектам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Эти технологии дадут возможность развить целый кластер. Главный приоритет производства в том, что оно больше не будет штучным, как раньше, а станет массовым», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Валентина Матвиенко добавила, что сегодня готовится программа по ускоренному развитию Дальнего Востока, в которую обязательно должны войти подобные проекты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, фото Владимира Кобзаря.
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Зачем нам массово эти батискафы? Их максимум производить нужно серийно ? Очередные чапельники ? тонко напоминают, что в них валить от сель :):):)