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Светлана Орлова: Динамичное развитие Дальнего Востока продолжается
«33 миллиарда рублей направлено на развитие Дальнего Востока и Сибири, это очень важное направление, и динамичное развитие региона продолжается в ускоренном темпе», - отметила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Орлова, отвечая на вопросы представителей СМИ в рамках проведения 21-й сессии АТПФ на острове Русский.
«Весь мир следит за развитием Дальнего Востока, успешно проведенный саммит АТЭС – тому подтверждение. Кроме того, такие инфраструктурные проекты, как Ванино, Зарубино, порт Восточный, автомобильная дорога Владивосток-Москва, международный терминал во Владивостоке, который за последние годы значительно изменился, - все это говорит о непрерывном движении вперед. Дальний Восток вздохнул с облегчением, прекращается отток населения, и это очень хороший показатель», - подчеркнула Светлана Орлова.
Ранее Председатель Совета Федерации РФ, председатель АТПФ-2013 Валентина Матвиенко отмечала, что сейчас руководство страны разрабатывает программу развития Дальнего Востока и Сибири, которая будет включать меры повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе через создание специальных благоприятных режимов для инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
21-я сессия АТПФ пройдет на острове Русский, с 27 по 31 января. В сессии принимают участие около 350 делегатов из 28 стран и восьми международных организаций.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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