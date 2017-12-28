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Виталий Веркеенко принес присягу мэра Владивостока
Присяга была принесена на внеочередном заседании Думы Владивостока, сразу после исполнения государственного гимна РФ
Торжественная церемония вступления в должность нового главы Владивостока состоялась утром 28 декабря в администрации города. Избранный мэром неделю назад предприниматель Виталий ВЕРКЕЕНКО пообещал работать на благо города, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Присяга была принесена на внеочередном заседании Думы Владивостока, сразу после исполнения государственного гимна РФ.
Успехов в работе на ответственном посту Виталию Веркеенко пожелали первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, депутаты Госдумы РФ Сергей СОПЧУК и Владимир НОВИКОВ, председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, спикер краевого Законодательного Собрания Александр РОЛИК. Кроме того, Владимир Новиков предложил Виталию Веркеенко стать заместителем председателя Совета глав муниципальных образований Приморья.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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