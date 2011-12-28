...А некоторые приморские эксперты смотрят в год саммита с долей скепсиса

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края:

- Проект проведения саммита АТЭС во Владивостоке в первую очередь геополитический. Государство вложило средства в развитие инфраструктуры, в создание условий для повышения роли и активизации Приморского края и Владивостока во внешнеэкономических отношениях Российской Федерации с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Этим руководство страны показало свою заинтересованность в развитии дальневосточной окраины. Экономическая выгода от проведения саммита АТЭС во Владивостоке потенциально очевидна, ожидаемый эффект расписан детально в программе развития Дальнего Востока. Но не стоит его ждать сразу же в 2012 году. Мои личные ожидания от саммита, в принципе, с вышесказанным и связаны.

Владимир НОВИКОВ, глава Артемовского городского округа:

- Саммит – это определенный вызов всем нам, нашему профессионализму и компетенции, поэтому во время его проведения будет интересно поработать в новых, где-то экстремальных условиях. Также искренне хочу, чтобы мощный федеральный вклад в Приморье был по достоинству оценен самими приморцами. Чтобы изменения коснулись не только экономики, которая, несомненно, после саммита будет другой, - чтобы самосознание жителей края тоже поменялось в лучшую сторону.

Валерий РОЗОВ, председатель Думы г. Владивостока:

- После саммита, полагаю, надо обратить внимание на личность человека. Не только на него как на гражданина, но и как на высшую ценность. Создавать условия для его комфортной жизни – это одно, но главное добиваться того, чтобы он мог этими созданными условиями воспользоваться. Просто пример: в Городе воинской славы ветераны должны быть окружены вниманием. Не просто иметь право на льготы, на новое жилье, а внимание должно быть таково, чтобы свои права ветеранам не приходилось опять завоевывать. Надо сделать так, чтобы они могли их реализовать без обивания порогов различных ведомств. У нас же получается так, что усилия государства по созданию разного рода благ редко когда доходят до конкретного человека. Я провел несколько депутатских приемов как депутат разных представительных органов власти, в том числе в приемной лидера партии «Единая Россия», и вижу, что люди, бывает, еще очень тяжело живут.

Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор»

- Уверен, что саммит дает возможность Приморью выйти на качественно новый, высокий уровень территориального и политического развития! Построенные объекты, внимание правительства России в значительной мере создают привлекательность города и края для инвестиций как площадки для высоких кругов бизнеса. Там, где бизнес, - там активная жизнь! Это и рабочие места, и достойная зарплата, и высокая социальная привлекательность. Образование на базе ДВФУ, дальневосточной науки и вузов обязано выйти на высокий профессиональный уровень. Разработки их кафедр и ученых должны стать прикладными и быть привлекательными для производств и коммерциализации. Благодаря этому создается свое, приморское Сколково, объединяющее в себе целый научно-производственный кластер!

После саммита очень надеюсь на создание этой высокоэффективной связки: власть-образование-бизнес (в т. ч. производство)! Именно такие взаимоотношения способны не просто поддержать регион, но и в значительной мере развить, сделав его богатым, красивым, удобным для жизни и работы, несмотря на отдаленность. Именно эти факторы позволят привлекать людей сюда, в Приморье, видеть перспективы роста и прекратить отток специалистов в центральные регионы.

Иван Борисов, генеральный директор ОАО «Владхлеб»:

- Безусловно, 2012 год станет знаковым для Приморья. В подготовку к cаммиту АТЭС были вложены значительные средства и организационные усилия. Это мероприятие должно стать своеобразным рубежом, который покажет возможности, способности, достижения региона.

ОАО «Владхлеб» тоже готовится к встрече гостей. Работаем над ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий, который, надеюсь, будет на любой вкус. Продолжаем модернизировать производство, выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам. Награды, полученные нашими сотрудниками за победы в конкурсах профессионального мастерства, подтверждают это. Наша гордость - успех команды «Владхлеба» в отборочном туре Кубка мира по хлебопечению им. Луи Лесафра, участие в финале этого престижного соревнования.

Рассчитываем, что международный форум поможет нам найти новых партнеров и потребителей, позволит сохранить темпы развития нашего предприятия. Надеюсь, и для экономики Приморья cаммит АТЭС станет тем, чем замышлялся, – мощным импульсом экономического роста.

Иван ПОЛУЭКТОВ, генеральный директор ООО «Крестьянское хозяйство «Бархатное»:

- Я много езжу по стране и вижу, что строительство в таких масштабах, как к саммиту АТЭС, мало где сейчас идет. Это, конечно, создает определенный позитивный настрой. Развитие транспортной инфраструктуры, появление дорожных развязок, реконструкция аэропорта, все это будет способствовать возникновению дополнительных рынков и привлечет в Приморье людей. Я рад, что попал в нужное место в нужное время. Очевидно, что население края будет увеличиваться и, соответственно, расти спрос на нашу продукцию.

Но даже при том спросе на молочную продукцию из сырого молока, который есть в крае сегодня, наших возможностей не хватает для его полного удовлетворения. Спрос существенно превышает предложение, поэтому мы планируем ежегодное увеличение объемов производства молочной продукции на 30%. Мы взяли курс на расширение и надеемся на господдержку, которую получали в последние годы. Несмотря на то что за время строительства объектов к саммиту некоторые региональные программы были урезаны в финансировании, в том числе и программа развития сельского хозяйства, нас как племрепродуктора это почти не коснулось. Надеюсь на поддержку наших планов и в дальнейшем.

Евгений МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект», Почетный архитектор РФ:

- Я оптимист. Наша профессия к этому обязывает. И я вижу, что в последние несколько лет в преддверии саммита АТЭС для градостроительства и архитектуры Владивостока сделано многое. Представители международной общественности, которые посетят город, смогут это оценить. Они увидят, чего мы добились, в соответствии с новым генпланом построив особенно значимые и уникальные объекты, поверят, что Владивосток будет развиваться и в дальнейшем, а наше государство, вложив огромные деньги в развитие инфраструктуры сегодня, не оставит этот далекий край без внимания и завтра. Я верю, что с этим событием мы не только получим ускорение, но и развитие и модернизацию.

Для меня особенно ценно то, что на весь следующий год мы обеспечены работой. А в дальнейшем - жизнь покажет. Мы будем стараться. Обязательно выйдем на международный уровень.

Главное - есть перспектива: планируется продолжить строительство на острове Русском и в районе бухты Патрокл, где используется застройка нового типа, малоэтажная застройка в районе поселка Трудовое. Первый зампред Игорь ШУВАЛОВ дал задание подготовить площадки для земельных аукционов РЖС под новое строительства жилья в районе поселка Горностай. Все это оптимистично, прозрачно. А затем, рано или поздно, должна появиться туристическая свободная экономическая зона на о. Русском… И все это, надеемся, с нашим участием.

Станислав ЕРМОЛЕНКО, президент Инвестиционной Группы «МИГ»:

- Нет никаких сомнений в том, что саммит АТЭС действительно станет для Приморья Событием с большой буквы. То, что делается в рамках подготовки к саммиту - инфраструктурные объекты, мосты, дороги, очистные и т.д., останется жителям Приморья и, безусловно, повысит уровень и качество жизни.

Кроме видимых, физически ощущаемых благ саммит АТЭС, подготовка к нему поднимают Приморский край на совершенно новый уровень международных отношений, как политических, так и экономических, - это очевидно уже сейчас. Кроме этого, на мой взгляд, создана почва для нового мышления во внутренней политике, в основах управления регионами. Таким образом, я надеюсь, расширятся возможности не только для иностранных инвесторов, но и для российского предпринимательства. Мы можем сделать Приморский край местом, комфортным для проживания, обеспечить приток новых жителей - ведь количество населения определяет развитие территории. В этом смысле надо развивать положительный имиджевый эффект от саммита, созданный информационной политикой в рамках подготовки к нему.

Необходимо, чтобы все эти перспективы приобрели конкретные очертания, превратились в реальные новые проекты, производства, бизнес.

Хотелось бы, чтобы форум не стал финалом тех масштабных строек и преобразований, которые мы наблюдаем сейчас. Скорее, он должен дать старт для еще более серьезной работы по развитию Приморского края и Дальнего Востока России в целом. И наша задача состоит в том, чтобы не упустить шанс воспользоваться этими уникальными возможностями.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- Надежды на Год саммита у меня очень большие, и они касаются не только профессиональной деятельности. Меня как жителя Владивостока всегда огорчало, что в таком красивом городе так мало внимания уделяется эстетике. Поэтому теперь от всей души радуюсь каждому обновленному фасаду, новым фонарям, красивым скверам. Неудобства, связанные с ремонтами и строительством, очень быстро забудутся, а красота, созданная за время подготовки к саммиту, останется и будет радовать нас.

Приятно и то, что в связи с подготовкой к саммиту в наш город приезжает много новых, интересных людей. И, что самое удивительное, когда мы разговариваем с иногородними специалистами и приглашаем их приехать во Владивосток на интересные проекты (заказов на привлечение персонала из других регионов стало значительно больше), они готовы рассматривать предложения. То есть имидж Владивостока на российском рынке труда поменялся в лучшую сторону. И эту позитивную тенденцию нужно развивать.

Мне кажется, что в связи с саммитом еще более оживленной станет деловая жизнь, сюда потянутся крупные компании, будут открываться новые проекты. И интересной, перспективной, высокооплачиваемой работы хватит всем.

Сергей МАТВЕЕВ, профсоюзный лидер ЗАО ГХК «Бор»:

- Мы надеемся, что в новом году нам будут вовремя платить зарплату и поднимут ее на порядок выше. Если от проведения саммита в этой части что-то зависит - хорошо. Лихорадка с зарплатой продолжалась у нас начиная с 2009 года. Для себя загадывать ничего не буду, главное - чтобы были живы-здоровы все мои близкие.

Елена ДОБРЖАНСКАЯ, президент ООО «Ейлан»:

- Так уж получилось, что по роду деятельности наша компания импортирует и представляет на рынке Дальнего Востока продукцию из 4-х стран Азиатско-Тихоокеанского Региона - Японию, Индию, Южную Корею и Китай. Поэтому для меня проведение саммита во Владивостоке связано с тем, что приедет много иностранных гостей и очень хочется, чтобы они увидели присутствие хорошо знакомых им товаров на нашем рынке, а также посмотрели, как преобразился и расцвел город за последние несколько лет.

Обычно на вопрос приезжающих к нам на переговоры партнеров о городе - что именно произвело на них неизгладимое впечатление, еще несколько лет назад они отвечали, что полное отсутствие дорог и большое количество джипов-внедорожников. И так приятно, что мнение поменялось совсем и иностранцы сейчас больше говорят о том, какой красивый Владивосток!

Я много езжу в командировки и вижу, что отношение иностранных поставщиков к Дальнему Востоку становится все серьезнее, больше как к потенциальному долгосрочному партнеру, нежели сырьевому придатку, как было в 90-е годы.

К осени 2012 г. мы планируем добавить порядка 100 наименований новой продукции в наш ассортимент, чтобы дать возможность владивостокцам и жителям Дальнего Востока узнать больше о вкусах и качестве продуктов и промышленных товаров из этих стран. Очень хочется, чтобы к региону Дальнего Востока России у иностранных партнеров было серьезное отношение, как к высокоразвитому региону с большим политическим и коммерческим потенциалом.

Виктор ЛЬВОВ, генеральный директор ОАО «Акстрим»:

- Честно говоря, я больше связываю надежды не с саммитом, а с теми инвестиционными вложениями, которые сделало в отношении Приморского края государство. Благодаря этому будет создана инфраструктура для роста экономики, повышения деловой активности, привлечения частных инвестиций.

Я думаю, что наш регион после саммита будет развиваться гораздо быстрее, интенсивнее, чем до него. И главная в этом заслуга - тех вложений, которые сделала вся страна и на которые будут построены газопроводы, нефтепроводы, дороги, аэропорты и пр. Роль в этом будущем нашего коллектива - это больше и качественнее производить cтройматериалы, расширять их ассортимент. Я хочу, чтобы у нас больше строилось жилья, темпами - хотя бы, как в Китае. И чтобы оно не так дорого стоило.

А решение каких-то личных проблем - их у меня немного, и их решение не зависит ни от саммита, ни от государственных вложений.

Денис ПАВЛОВ, генеральный директор группы транспортных компаний «Восток»:

- Благодаря подготовке к саммиту АТЭС-2012 мы ожидаем улучшения транспортной инфраструктуры в Приморском крае, что однозначно в будущем даст возможность более эффективно обрабатывать грузопоток. К примеру, хорошие дороги позволят перераспределить часть грузопотока в автоперевозки. А в случае создания автотранспортных и ж/д терминалов торговый порт сможет более качественно обрабатывать грузопоток, что будет способствовать увеличению объема импорта.

Также мы видим огромный плюс от саммита в привлечении инвестиций в регион, а также в создании из Приморья центра международного сотрудничества для стран АТР. Это будет означать, что сюда придут мировые производители, которые будут заинтересованы в возведении на нашей территории сборочных цехов, перевалочных пунктов, при этом создавая рабочие места и дополнительную инфраструктуру.

Наталья ЗОРИНА, генеральный директор компании «ДВ-Траст»:

- Мы занимаемся недвижимостью и в основном - торговой. Поэтому главные надежды будущего года я связываю с повышением зарплат военных. У нас относительно рядом с ТЦ «Россиянка» развернулось строительство нового жилого района для военных - Снеговая Падь, и они - частые наши покупатели. Считаю, что вообще нужен рост общего благосостояния. В этом будущий саммит тоже, наверное, сыграет большую роль, потому что подготовка к нему способствовала большей цивилизации экономики, повышению занятости, людей как-то перестало лихорадить, что на дворе кризис, они успокоились и стали более упорядоченно тратить деньги.

Хорошо, что благодаря саммиту в крае появится новая инфраструктура, дороги. Не может не радовать строительство объектов, которые привязаны к событию - это театр оперы и балета, океанариум и др. Если в семье есть ребенок, то как-то особенно начинаешь ценить, что в городе появляются новые культурные достопримечательности, в которых будут проводиться мероприятия высокого уровня. Их появление во Владивостоке внушает оптимизм с точки зрения развития личности будущего поколения.

Сергей НАСОНОВ, президент БК «Спартак-Приморье»:

- Саммит АТЭС во Владивостоке - огромный толчок в развитии региона, всех его отраслей. Это касается и спорта. Приведу один пример: заполняя в сентябре анкету клуба для участия в европейском кубке EuroChallenge, необходимо было указать названия двух гостиниц класса «5 звезд», работающих во Владивостоке. На тот момент их не было. Не говоря уже о том, что и основная арена - спорткомплекс «Олимпиец» - не соответствовала всем требованиям. В качестве инфраструктурных объектов к саммиту будет возведен универсальный концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Холл», который станет основной площадкой для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня. Его планируемое оснащение, а главное вместимость - 5500 зрительских мест - удовлетворяют требованиям регламентов всех европейских баскетбольных клубных турниров.

Помимо этого, проведение саммита АТЭС - это отличный информационный повод для рекламы самого Владивостока. В мире останется намного меньше людей, незнающих название нашего красивого города. К тому же с экранов телевизоров и СМИ он предстанет в самой красе. А это просто приятно, как горожанину.

Евгений НОВОСЕЛОВ, технический директор МТС на Дальнем Востоке:

- Мы рассматриваем саммит как дополнительную возможность продемонстрировать высокое качество сети сотовой связи и уровень сервиса МТС. Подготовку к встрече лидеров государств АТЭС во Владивостоке мы начали еще в 2010 году, когда приняли решение обновить всю сеть сотовой связи МТС на Дальнем Востоке.

Основной этап модернизации завершился в конце 2011 года, сеть МТС готова принять возросшую нагрузку в дни проведения саммита, обеспечив мировой уровень качества связи для всех его участников. Другой аспект заключается в том, что вдоль ключевых транспортных линий мы устанавливаем дополнительное оборудование, увеличиваем емкость сети в местах максимальной концентрации абонентов.

Владимир ГРИЦЕНКО, директор ООО СМО «Госмедстрах»:

- Сколько было новых годов, наверное, столько было и разочарований. И все равно - хочется верить в лучшее... Надеюсь, что вложения в экономику Приморья не прекратятся после окончания саммита, а может быть, и действительно станут более «основательными» что ли. Сейчас это вложения в инфраструктуру, в образование, а основа экономики - конечно же, промышленность, неважно легкая ли, тяжелая или атомная. Именно развитие базовых основ экономики повлечет за собой и развитие надстройки - сферы услуг финансового и страхового бизнеса, всех других отраслей, позволяющих обеспечить достойную жизнь приморцев, независимо от того, насколько далеко находится наш замечательный край от центра России.

Специфика моей профессии позволяет говорить об этом со стопроцентной уверенностью, поскольку только в условиях здоровой экономики возможно успешное развитие страхования.

Татьяна КОНЕВА, директор Центра корпоративного развития «Ключевые технологии»:

- Надежды радужные, я - оптимист, и уверена, что город будет краше и комфортнее для жителей и гостей. Владивосток сам по себе динамичный город, думаю, его статус будет еще расти. И это во многом зависит от каждого из нас - нужно не только верить в лучшее, но и делать что-то, вносить свой вклад в развитие, а не бездействовать.

Инвестиционные вложения в город и край дадут о себе знать. Уверена, что появятся новые лидеры в производстве и внешнеэкономической деятельности, придут новые предприятия - российские и иностранные. И надеюсь, конечно, что развитие инфраструктуры города и инвестиции остановят отток молодежи и работающего населения в другие города и страны. Конечно, это огромная работа, которая требует определенных вложений в развитие имиджа Владивостока и Приморского края.

В плане обучения, думаю, резких скачков, не будет. Компании - лидеры на своем рынке - всегда учились, и будут постоянно повышать уровень знаний своих сотрудников. Но будет высокая конкуренция среди предприятий, предоставляющих услуги бизнесу и населению: гостиничный, туристический, ресторанный бизнес, услуги по обучению и подбору персонала и т.д.

В связи с появлением отелей и ресторанов мирового уровня, местным предприятиям придется повышать свой уровень обслуживания и разнообразить предоставление услуг, чтобы сделать своих клиентов лояльными. Отдельные предприятия - а их видно сразу - регулярно вкладывают в развитие своих сотрудников и предприятия в целом, поэтому они могут составить сильную конкуренцию мировым. Ведь сегодня выигрывают и становятся лидерами те компании, которые имеют сильную обученную команду и владеют современными технологиями.

Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, технический директор ООО «Акцент»:

- Мне кажется, что важно не столько само событие, сколько подготовка к нему. Ведь не будь саммита, край еще долго не смог бы вложить инвестиции в развитие собственной инфраструктуры, а потому, бесспорно, было сделано большое и важное дело.

Что касается надежд, то тут, на мой взгляд, важно, чтобы нам всем хватило мудрости правильно ею (инфраструктурой) воспользоваться; невостребованная, она придет в негодность и ляжет бременем на наши плечи быстрее, чем можно себе представить. И наоборот, обновленная и качественная инфраструктура может стать основой наших новых возможностей и процветания. Так что будем жить надеждами, а выводы сделаем не после саммита, а гораздо позже.

Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех»:

- Главная надежда, наверное, как и у всех, работающих в бизнесе и неравнодушных к судьбе региона, возлагается на то, что динамика, достигнутая при подготовке к саммиту, не снизится и что развитие продолжится и после мероприятия. Очень верю в Дальневосточный федеральный университет, в его расцвет после саммита. Я уверена, что благополучие территории во многом зависит от качества образования на ней. По роду своей работы мы и сами делаем, что можем, в этом направлении.

Есть еще одна надежда: саммит должен обязательно отразиться на качестве сервиса во Владивостоке. Приглашенные специалисты, да и большое количество гостей сами по себе обладают развивающим эффектом, так что все мы в ресторанах, гостиницах, бизнес-центрах, турфирмах, парикмахерских ощутим на себе повышение клиентоориентированности и эффективности обслуживания.

Андрей БАЛАЦЕНКО, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»:

- Для нашей компании наступающий год станет насыщенным на проекты. Среди них есть и масштабные, стоимостью несколько сотен миллионов рублей, а есть и не такие затратные, но не менее важные. Например, мы сдадим в эксплуатацию магистральную волоконно-оптическую линию связи «материк - Сахалин». Жители острова давно ждут нашу оптику и уже в новом году смогут получать телекоммуникационные услуги высокого качества. В 2012 году запустим модернизированную радиорелейную линию Якутск - Мирный, протяженностью более 1 тыс. километров. Линия охватит почти 10 крупных населенных пунктов. Освободившийся спутниковый ресурс, который сейчас обеспечивает связь в этих районах, будет перенаправлен на арктические районы Якутии. Инвестиции «Ростелекома» в эти проекты составили почти 2 млрд рублей.

Отмечу, что «Ростелеком» является генеральным подрядчиком строительства телекоммуникационной инфраструктуры для объектов саммита АТЭС. Для нас это во многом уникальный проект. Уникальный по масштабам собственных инвестиций, поставленным задачам и объемам работ. Мы строим волоконно-оптическую линию на остров Русский, с нуля создаем инфраструктуру связи для ДВФУ, а это только портов широкополосного доступа более 12 тысяч.

Всего в перечне почти 100 объектов: от небольших до таких крупных, как Международный аэропорт Владивосток. Все эти объекты должны быть обеспечены современными телекоммуникациями. Задача сложная, а потому очень интересная. Уверен, мы справимся. Тем более что многое мы уже реализовали. Но после саммита наша работа не закончится, ведь сданные объекты связи «Ростелеком» будет обслуживать и развивать дальше.

Максим АНИСКЕВИЧ, руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО:

- Активные жители Владивостока, чиновники, политики, бизнесмены всегда говорили о недооценке форпоста России на Дальнем Востоке. Обращали внимание Центра на то, что необходимо активнее участвовать в жизни АТР, а значит, развивать Владивосток. Хочется верить, что все, что сейчас делается, направленно именно на эти цели. Как делается - это другой вопрос. Как можем, так и делаем. Где-то хорошо, где-то с погрешностями, где-то откровенно плохо. Но одно то, что Москва наконец-то обратила внимание на Восток, - уже несомненный плюс.

Изменения к лучшему во Владивостоке видны невооруженным глазом. Доставшаяся в наследство от проведения саммита инфраструктура, я надеюсь, послужит драйвером роста региона, а значит, скажется в положительную сторону на благосостоянии его жителей, которые перестанут покидать край. Очень хочется верить, что в ближайшие годы региональное отделение ФСФР будет регистрировать больше выпусков ценных бумаг эмитентов региона, что, на мой взгляд, является одним из показателей деловой активности территории.

Виктор МИСЬКОВ, бывший начальник ДВ пароходства, член Совета почетных граждан города Владивостока:

- Выступая на торжественном приеме мэра Владивостока от имени Совета почетных граждан Владивостока, я забыл сказать, как мне кажется, важные слова, перефразированные из известного стихотворения. Вот они и отвечают на ваш вопрос: «Я знаю: город будет, я знаю: саду - цвесть, когда такие люди в нашем городе есть».. Три года продолжалась эта строительная эпопея к саммиту. В следующем году мы увидим преображенный город. Но главное достоинство Владивостока - его жители, гостеприимные, открытые, щедрые дальневосточники. Я живу во Владивостоке 63 года. Здесь живет и работает мой сын, растут и внуки. Саммит-2012 года, конечно, оказал влияние на состав населения. Теперь всем понятно, что мы будем жить в интернациональном городе. Но мне бы хотелось, чтобы менталитет города, его дух сохранил свои лучшие черты.

Алексей КОЛДИН, председатель правления ООО «Примтеркомбанк»:

- Как горожанин, ждущий сюрпризов от Деда Мороза в новогоднюю ночь, я мечтаю, что достроят автодорогу Снеговая - Дальхимпром - Шаморовская трасса. О ней как-то тихо замолчали, и она остается разбитой до сих пор, а сроки ввода ее в эксплуатацию горожанам вообще перестали объявлять. Видимо, стыдно. То, что федеральную трассу доделают, - в этом мы уже уверены, теперь нужно разобраться и с дорогой на «Дальхимпром».

Надеюсь, что развитие Владивостока не остановят на половине и продолжат до уровня Гонконга - нашего азиатского конкурента. А американского конкурента назвал еще Никита ХРУЩЕВ - это Сан-Франциско.

В подарок владивостокцам и гостям города еще можно поднять из воды знаменитую Русалочку, которую утопили в Спортивной гавани, и дополнить ее одиночество достопримечательностями других портовых городов мира, расположив их по прибрежной акватории. Этот подарок в глазах горожан и их потомков обессмертил бы нынешнюю власть города, края и России.

Мои надежды как руководителя коммерческого банка на то, что малый бизнес будет брать кредиты не на латание своих финансовых дыр в обеспечение своей посреднической деятельности, а на развитие приносящей доход инфраструктуры нашего Владивостока, инициатором которого должны стать и наша городская Дума, и администрация Владивостока.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры»

- Безусловно, cаммит АТЭС 20102 года - событие, равного которому в Приморье возможно не было. Нет сомнения, что рейтинги города и края обязаны расти по всем позициям. В отношении бизнеса присутствуют ожидания роста инвестиционной привлекательности края. Это неизбежно должно инициировать рост деловых контактов, сопряженных с ними финансовых потоков в край. Как результат хочется верить, что качество товаров улучшится, ассортимент расширится. Наш рынок должен стать более конкурентным, с атрибутами международных стандартов.

Очень важным мне представляется максимально эффективно использовать данный форум в интересах края и его жителей. Для этого необходима высокая социальная и деловая активность представителей всех сфер деятельности, четкие и ясные программы взаимодействия с представителями зарубежных стран.

Все же наибольший эффект, на мой взгляд, должны ощутить жители города. Конечно же, измененная инфраструктура города, дороги и развязки (вечная наша боль) сделают нашу жизнь намного комфортнее, цивилизованнее и многограннее. Очень хотелось бы, чтобы все объекты были построены качественно и послужили долгие годы, чтобы новый ВУЗ не стал просто сменой вывесок, а действительно поднял качество Высшего образования в крае, чтобы наш город в целом стал более открытым и узнаваемым в мире, а значит более цивилизованным.

Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке:

- Влияние проведения во Владивостоке в сентябре 2012 саммита АТЭС уже позитивно сказывается на рынке Дальнего Востока, благодаря крупным инвестиционным вливаниям в регион. Динамичное развитие Приморского края и долгосрочные планы на будущий постсаммитовский период создали благоприятные условия и почву для появления новых бизнес возможностей, подтолкнули многие федеральные и международные сети обратить свое внимание на Дальний Восток и развиваться в нашем регионе. Поэтому саммит видится мне в большей степени как инструмент привлечения внимания к региону как площадки для расширения и развития бизнеса.

Виктор МИЛУШ, генеральный директор ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»:

- Я, как и многие жители Приморья, прежде всего связываю саммит АТЭС с небывалыми позитивными преобразованиями, которые уже сейчас заметны и ощутимы в Приморье. Не скрою, когда только было озвучено решение о проведении во Владивостоке такого грандиозного и значимого мероприятия, я даже не предполагал, что в крае начнутся столь масштабные изменения. Были и некоторые сомнения: а так ли будет, как нам обещают? Для меня все стало ясно, как только в край начали поступать первые федеральные деньги, смонтированы первые сваи мостов, начаты работы по строительству новых и реконструкции уже существующих дорог.

Я никогда не разделял мнение, что вся инфраструктура, построенная для саммита, только для жителей краевого центра. К примеру, выездные дороги, которые уже функционируют. Практически каждый житель Приморья время от времени бывает во Владивостоке и новые дороги упрощают его въезд туда. Думаю, уже многие опробовали объездную дорогу вокруг Уссурийска, по которой жители приморской глубинки смогут быстрее добраться до Владивостока. Я сам очень много езжу по краю, поскольку являюсь депутатом Законодательного Собрания Приморья от северных территорий, уже успел оценить удобство этой трассы.

Как энергетик отмечу, большая работа ведется по развитию энергетического комплекса края, в частности, возобновлено строительство Уссурийской ТЭЦ, возводятся и совершенствуются энергетические объекты на о. Русском. Модернизация электросетевого хозяйства, новые линии электропередач, подстанции улучшат электроснабжение по всему Приморью, а не только во Владивостоке. Эти объекты будут встроены в общую энергосистему края и в критический момент смогут ее поддержать, дав суммарно до 50 МВт дополнительных мощностей.

Меня радует и вселяет в меня уверенность такое пристально внимание к Приморью со стороны федеральных властей. Саммит пройдет, но дороги, мосты, объекты энергетики, инфраструктура никуда не денутся, они останутся для жителей не одного поколения приморцев.

Андрей ФРОЛОВ, директор Приморского филиала Росбанка:

- Я родился и прожил во Владивостоке всю сознательную жизнь. И предстоящий саммит рассматриваю преимущественно через призму изменений к лучшему, происходящих в городе в процессе подготовки к событию. Я надеюсь, что Владивосток станет более современным и комфортным, более интересным и экологичным, что сюда станут стремиться и отсюда перестанут уезжать.

Дмитрий СОЛОВЕЦ, управляющий филиалом Банка Интеза, директор РЦ «Дальневосточный»:

- Действительно, 2012 год окажется знаковым для нашего края, потому что будет подведен итог многолетней работы многих предприятий по улучшению качества жизни в Приморье. И я воспринимаю саммит АТЭС в первую очередь как уникальную для Приморья возможность улучшить качество жизни в нашем регионе. Ведь, поистине, то, что уже сделано, радует глаз, и я уверен, что, вкладывая такие средства в развитие Приморского края, государство имеет далеко идущие планы в отношении значимости региона для всей страны. Региона, который будет связывать всю Россию с активно развивающимися государствами Юго-Восточной Азии. В современном мире развитие мировых рынков будет происходить именно в юго-восточном направлении. И это все понимают.

Ольга КУДРЯВЦЕВА, председатель Приморского отделения Российского союза туриндустрии:

- Ожидания, связанные со следующим годом, - только позитивные! Хотя сегодня много говорят о том, что 2012 год с экономической точки зрения будет тяжелым, я надеюсь, что во Владивостоке и Приморском крае благодаря саммиту АТЭС ситуация сложится более благоприятно. В следующем году ожидается много гостей из других регионов и стран, а гости - это всегда приятно, будет много работы для туристических компаний, и в таком круговороте событий думать о плохом просто некогда. Думаю, что интерес к нашему региону и спрос на местный турпродукт будут только расти, тем более что в Приморье действительно есть что показать. Я считаю, что все предпосылки для успешного развития туристической отрасли у нас есть, надо только хорошо потрудиться.

Андрей КРЕТОВ, директор филиала ЗАО «МАКС» во Владивостоке:

- В рамках подготовки и проведения саммита АТЭС на территории Приморского края проводятся масштабные мероприятия по оздоровлению экономики региона и улучшению качества жизни населения. В Приморье приходят крупнейшие мировые и российские компании, открывают современные предприятия, создают новые рабочие места. Это, несомненно, скажется на социальном статусе приморцев, появляются стабильность и уверенность в будущем.

Однако не следует забывать слова Остапа Бендера о том, что «полное спокойствие может дать человеку только страховой полис!». И страховая компания «МАКС» с удовольствием обеспечит Вам такую возможность! Мы верим в будущее страхования на Дальнем Востоке, а следовательно, благополучие и уверенность будут и в наших семьях!

Александр ТЕПЛЯКОВ, директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом»:

- Я уверен, саммит АТЭС окажет значительное влияние на развитие не только Владивостока, но и всего Приморья. Конечно, это знаковое событие, безусловно, организация и провидение мероприятие подобного масштаба - это вклад в экономику региона, сильнейший толчок для дальнейшего развития. Уже сейчас можно говорить о том, что происходит значительная модернизация инфраструктуры, в том числе в области обеспечения связью.

К саммиту АТЭС наша компания планирует произвести запуск сети GSM «Билайн», в первую очередь, конечно, во Владивостоке и на территории крупных городов края, что позволит всем гостям не только оценить преимущества скоростного интернета 3G от «Билайн», но и пользоваться голосовой связью с любого мобильного телефона. Мы уверены, что сможем еще раз подтвердить на международном уровне репутацию оператора качественной связи, и предоставим приморцам и гостям края все необходимые сервисы. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим дальнейшее развитие компании в Приморье и после завершения саммита. До конца года мы планируем расширить зону покрытия как 3G, так и GSM, расширить транспортную сеть, продолжить интеграционные процессы «Билайн» и НТК, а также реализовать другие меры для дальнейшего развития современных технологий в крае.

Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО «ДВЭУК»:

- Саммит АТЭС - безусловно, важное событие предстоящего года. Сам факт его проведения в нашей стране - свидетельство растущего авторитета России не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире. А факт проведения этого мероприятия на Дальнем Востоке - доказательство особого внимания президента и правительства РФ к социально-экономическому развитию региона. Сопоставляя эти два обстоятельства, делаю вывод: саммит АТЭС-2012 - это не итог, не финиш, это начало нового этапа позиционирования России в АТР, основанное на динамичном развитии самого восточного региона страны. Для нашей компании, которая активно участвует в процессе создания энергетической инфраструктуры ДФО, это может означать старт новых проектов, жизненно важных для будущего развития.

Ольга ДОЛГОВА, управляющая Приморским отделением №8635 Сбербанка России:

- Мы не просто связываем определенные надежды с саммитом, но сами принимаем активное участие в его подготовке. Многие объекты саммита, включая Дальневосточный федеральный университет на острове Русском, международный пассажирский терминал аэропорта, мост через бухту Золотой Рог и ряд других, строятся при финансовом участии банка. С начала 2010 года мы уже выдали 10,4 млрд рублей кредитов и банковских гарантий на реализацию инвестиционных проектов.

Помимо этого, мы сейчас интенсивно переформатируем нашу филиальную сеть, чтобы и жители города, и гости саммита могли получить в Сбербанке удобный сервис, соответствующий самым высоким стандартам. Так, в течение 2012 года планируется открыть 14 офисов банка нового формата во Владивостоке. Среди них - офис банка на Русском, в котором будут применены самые передовые мировые банковские технологии. Он будет обслуживать гостей cаммита, а после - сотрудников и студентов Дальневосточного федерального университета.

Наш банк ожидает от Года саммита развития малого и среднего бизнеса, включая новые для Приморья виды предпринимательства, новые интересные проекты, нацеленные на развитие региона. Я верю, что саммит поможет Приморью стать еще более ярким, динамично развивающимся регионом, интересным для международных инвесторов.

Наталья ТЕРЕНЬКО, директор Дальневосточного филиала Банка Хоум Кредит.

- Считаю, что 2012 год не будет простым. Экономические проблемы в еврозоне уже дали о себе знать. Для нас это повод в очередной раз задуматься о своей эффективности, продолжить оптимизацию бизнес-процессов. В период трудностей сильные игроки только растут, и мы продолжим развитие сети. Что касается саммита АТЭС, то уже сейчас видно оживление бизнеса в Приморье. Думаю, что развитие бизнеса продолжится, т. к. Дальний Восток - один из самых перспективных регионов России, здесь огромный нереализованный потенциал.

Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ, директор центра маркетинговых исследований банка ВТБ24:

- Что касается предстоящего саммита АТЭС, то он, на наш взгляд, окажет положительное влияние на экономику ДФО. Самое главное - это инвестиции в инфраструктуру региона, строительство мостов, дорог, гостиниц. Проведение саммита на дальневосточной земле даст новый виток развитию науки и образования. Впервые на востоке нашей страны путем объединения четырех ведущих вузов региона создан Дальневосточный федеральный университет. Новый кампус университета на острове Русском будет открыт во время саммита и должен стать местом сотрудничества студентов и ученых АТР.